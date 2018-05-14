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وزير يمني: تحالف قطر مع الحوثي أصبح مكشوفا
قال نبيل عبدالحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان في اليمن، إن "الدور المشبوه الذي تقوم…
اليمن.. انشقاق قيادات حوثية بالبيضاء على وقع الهزائم
عبدالله صالح معرجي مع محافظ مأرب أعلن مسؤولون أمنيون ومحليون، السبت، في محافظة البيضاء انشقاقهم عن مليشيا الحوثي الانقلابية،…
الشارع اليمني يُخرس “الإخوان” بكرنفالات ولافتات عرفاناً للإمارات
مسيرات وفاء وعرفان للإمارات في الضالع يواصل الشارع اليمني إلجام أبواق تنظيم "الإخوان" الإرهابي، وذلك بكرنفالات شعبية حاشدة…
القوات الإماراتية .. دينامو انتصارات الساحل الغربي لليمن
مقاتلة إماراتية ضمن القوات العاملة في التحالف العربي شكّلت القوات المسلحة الإماراتيةفي اليمن حجر الأساس في الانتصارات التي…
الحوثيون يهربون من الهزائم بشن حملات اعتقال طالت أنصارهم
عناصر من الحوثيين تعيش مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة اليمنية، حالة ذعر غير مسبوقة، جراء الانتصارات الكبيرة التي…
لجنة من تحالف دعم الشرعية تصل إلى سقطرى
اللجنة ستطلع على الدور الإماراتي الرائد في سقطرى قالت مصادر يمنية، الأحد، إن لجنة عسكرية مشتركة بين التحالف العربي وقوات…
المقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة تتحرك لتحرير الحديدة
المقاومة اليمنية تبدأ التحرك لتحرير الحديدة التحمت المقاومة الوطنية والتهامية مع ألوية العمالقة شمال الخوخة، الأحد،…
الجيش اليمني يعلن تطهير الخط الدولي بين صعدة والجوف
عناصر من الجيش اليمني - أرشيفية أعلن الجيش اليمني، مساء الأحد، استكمال تأمين الخط الدولي الرابط بين محافظتي صعدة والجوف، شمال…
قائد قوات التحالف بالساحل الغربي: بدء عمليات عسكرية واسعة بالحديدة
قائد قوات التحالف بالساحل الغربي أكد العميد الركن عبدالسلام الشحي، قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، أن قوات…
انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتحرير الحديدة
أكد العميد الركن عبدالسلام الشحي، قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن،…
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