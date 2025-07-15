اليمن عاجل: أسعار التابلت في مصر.. خيارات متنوعة تبدأ من 3,688 جنيه

أصبح شراء الالكترونيات في مصر من الأمور المنتشرة سواء الشراء من محلات أو من مول تجاري أو حتي عبر متاجر الأون لاين، مثل أمازون ونون، لكن في كل الأحوال يتطلب الشراء عملية بحث طويلة للمقارنة بين الأنواع المختلفة ومشاهدة الريفيوهات عن كل جهاز وكذلك مقارنة بين الأسعار والعلامات.

وأصبح شراء التابلت في مصر من أكثر الأمور انتشاراً خاصة أن التابلت مناسب للعمل وكذلك مناسب للأطفال في الألعاب ومناسب للدراسة كذلك لكن تختلف انواع التابلت وأسعاره في السوق المصري .. فيما يلي نستعرض أسعار التابلت:

أجهزة تابلت اقتصادية:

تابلت T9 بمقاس 10.1 بوصة: حوالي 3,688 جنيه.

تابلت سامسونج Galaxy Tab A9: حوالي 8,700 جنيه.

تابلت HONOR Pad X8a: حوالي 7,777 جنيه.

تابلت هواوي MatePad SE: حوالي 8,197 جنيه.

تابلت هواوي MatePad SE مع قلم: حوالي 10,200 جنيه.

أجهزة تابلت فئة متوسطة:

تابلت iPad الجيل التاسع (10.2 بوصة): حوالي 21,000 جنيه.

تابلت iPad الجيل العاشر (10.9 بوصة): حوالي 20,500 جنيه.

تابلت iPad الجيل العاشر (شاشة أكبر): حوالي 24,550 جنيه.

تابلت هواوي MateBook E مع كيبورد: حوالي 16,999 جنيه.

تابلت هواوي MatePad Pro: حوالي 22,720 جنيه.

أجهزة تابلت عالية الأداء:

تابلت iPad Pro مقاس 11 بوصة: حوالي 35,950 جنيه.

تابلت iPad Pro مقاس 12.9 بوصة: حوالي 52,350 جنيه.

تابلت iPad Pro (الإصدار الأعلى) بمساحة تخزين أكبر: حوالي 66,350 جنيه.

تابلت iPad Air: حوالي 33,750 جنيه.

أجهزة تابلت أخرى مميزة:

تابلت شاومي Pad 6 Pro: حوالي 9,315 جنيه.

تابلت سامسونج Galaxy Tab S9 Ultra: حوالي 60,950 جنيه.

أسعار التابلت في مصر.. خيارات متنوعة تبدأ من 3,688 جنيه

وتُظهر الأسعار اختلافًا واسعًا بناءً على العلامة التجارية، حجم الشاشة، الذاكرة الداخلية، والدعم التقني مثل وجود القلم الذكي أو دعم الاتصال بالشبكات.

وينصح عند الشراء بعدم التسرع واتخاذ القرار بعقلانية والمقارنة بين كل الأنواع ومعرفة مزايا وعيوب كل جهاز وكذلك الشراء من مكان معروف ويقدم ضمان على الجهاز وصيانة في حالة وجود أي مشكلة