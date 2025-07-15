كسب المال من العملات الرقمية مجانا وبدون اي جهد

Airdrops هي حملات تسويقية يقوم بها اصحاب العملات الرقمية والتي يكون هدفها التسويق لعملاتهم من خلال توزيعها على بعض الاشخاص مجانا بعد استفاء الشروط البسيطة التي يضعونها اصحاب هذة العملات ، ويمكن أن تؤدي إلى عملات مجانية وطريقة رائعة للحصول على بعض العملات الرقمية دون شرائها بالفعل.

تعرف على المزيد حول الإيجابيات والسلبيات ، والأنواع المختلفة ، والمواقع الإلكترونية التي تتميز بأحدث عمليات Airdrops ، وكيف يمكن جني الأموال منها.

ما هي Airdrops للعملات المشفرة؟

بشكل فضفاض ، فإن Airdrops للعملات المشفرة هو استراتيجية تسويقية تستخدمها مشاريع التشفير لتشجيع استخدام منصة جديدة. يمكن للمشروعات الجديدة إسقاط (إرسال) تشفير في محفظتك كجزء من العرض الأولي ، أو كمكافأة للترويج لعلامتها التجارية. ولكن بغض النظر عن سبب Airdrops ، فإن النتيجة عادة ما تكون هي نفسها – يتلقى المستخدم قدرًا من العملات الرقمية أو الرموز المميزة للعملات المشفرة مجانًا أو مقابل خدمة صغيرة.

بمعنى آخر هو عبارة عن مشروع لعملة جديدة سوف يتم او تم إطلاقها ، كل ما عليك هو ان تقوم بترويج للعملة عبر منصات التوصل الاجتماعي ويتم توزيع هذة العملات مقابل أن تقوم أنت بعمل بعض الشروط للحصول على العملة وغالباً أغلب هذه الشروط ( الإعجاب بصفحات الفيس بوك أو متابعة حساب ما على تويتر و الإنستجرام أو الإنضمام لجروب على مواقع التواصل الإجتماعي ونشر رابط دعوة الأصدقاء ومشاركة مقالات العملات.

طريقة البحث عن Airdrops ؟

كل هذا يبدو رائعًا وكل شيء ولكن كيف تجد أحدث Airdrops ؟ هناك بعض المواقع الجيدة التي تسمح بتتبع أحدث وأكبر عمليات Airdrops ومنها ما يلي :

اشهر المواقع التي تقوم بتوزيع العملات الرقمية مجانا

1- موقع CoinMarketCap

2- موقع airdrops.io

3- موقع ICOmarks

4- موقع Airdrop Bob

ما هي إيجابيات وسلبيات Airdrops ؟

يمكن أن تكون عمليات Airdrops للعملات المشفرة طريقة سهلة لتنويع محفظتك دون الحاجة إلى شراء أي شيء. يمكنهم كسب بعض المال والحصول على بعض العملات الرقمية لمنصة جديدة. ومع ذلك ، لا تعني جميع العملات الرقمية التي يتم عمل Airdrops لها أموالاً، حيث يمكن أن لا تساوي بعض هذة العملات التي يتم عمل Airdrops لها شيئًا ، وعادة ما يكون من الصعب التنبؤ بالمشروع الخاص بها هل سينجح في وقت مبكراو يحتاج المزيد والكثير من الوقت .

يمكنك قضاء ساعات في البحث عن فرص Airdrops والمشاركة فيها، لذا قم بأبحاثك قبل المشاركة في أي حملة.

أنواع Airdrops للعملات المشفرة:

يرسل هذا النوع من Airdrops كمية معينة من العملات الرقمية الأصلية أو الرموز المميزة إلى المحافظ الحالية كاستراتيجية تسويقية. هدفها الرئيسي هو الترويج للعملة الجديدة والعلامة التجارية وتشجيع المزيد من الناس على الشراء.

هو أيضًا شكل من أشكال إستراتيجية التسويق ولكنه ليس مجانيًا. يجب على المستلمين المحتملين الترويج للعلامة التجارية والحصول على الأصول الرقمية كمكافأة.

يرسل airdrop الحصري عملات رقمية فقط إلى مجموعة من الأشخاص الذين يتابعون موقع ويب محددًا تابعًا لجهة خارجية. تشارك هذه المواقع الأخبار حول مشاريع التشفير الجديدة وأحداث Airdrop القادمة.

تم إنشاء هذا النوع للاشخاص المتمسكين بعملات معينة ولديهم بالفعل قدرًا من عملة مشفرة ما في محافظهم. ويحتاجون إلى إثبات ذلك أولاً من أجل الحصول على عملة أخرى كمكافأة.