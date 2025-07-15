اليمن عاجل: طلب الدعم والمساندة يتصدر خدمات السعوديين بالخارج

استنفرت وزارة الخارجية، ممثلة في إدارة شؤون السعوديين بالخارج، جهودها في تقديم الخدمات للسعوديين بالخارج في ممثليات المملكة، وإنهاء إجراءات الطلبات المقدمة، في وقت سجلت أنواع الخدمات المقدمة 16 خدمة مقدمة للسعوديين، تصدرتها خدمة طلب الدعم والمساندة بـ35%.

8846 طلبا

كشف تقرير وزارة الخارجية الخدمات التي قدمتها إدارة شؤون السعوديين بالخارج، في ممثليات المملكة للربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ أنواع الخدمات المقدمة 16 نوعا من الخدمات، مقابل 8846 طلبا للخدمات المقدمة للسعوديين بالخارج، واستحوذ طلب الدعم والمساندة على النصيب الأكبر من الخدمات المقدمة بـ3094 طلب دعم ومساندة بـ35%، وحل إصدار تذكرة مرور ثانيا، بإجمالي 2480 طلب إصدار مقدم بـ28%، وجاءت طلبات الموافقة على زواج ثالثا، بإجمالي 1479 طلب موافقة بـ17%، وتجديد جواز السفر رابعا، بإجمالي 801 خدمة تجديد بـ9%، وتسجيل واقعة زواج خامسا، بإجمالي 258 خدمة بـ3%، والمنقطعون سادسا، بإجمالي 250 طلب خدمة بـ2.82%، وإصدار جواز سفر سابعا، بإجمالي 216 طلب إصدار بـ2.44%، وتسجيل واقعة وفاة ثامنا، بإجمالي 111 خدمة تسجيل بـ1.25%.



الكفالات والقضايا

سجلت خدمة الكفالات أقل الخدمات المقدمة للسعوديين بالخارج، حيث بلغت كفالتين اثنتين بـ0.02%، وحلت خدمة القضايا ثانيا، بإجمالي 3 قضايا بـ0.03%، وجاءت مصروفات قضية ثالثا، بإجمالي 6 مصروفات بـ0.06%، ومصروفات المحامين رابعا، بإجمالي 14 مصروفا لخدمة المحامين بـ0.15%، وتسجيل جواز السفر سادسا، بإجمالي 17 طلب تسجيل بـ0.19%، والحالات الإسعافية سابعا، بإجمالي 24 حالة بـ0.27%، وتسجيل نقل متوفى ثامنا، بإجمالي 25 طلب تسجيل بـ0.28%.

أكثر الخدمات المقدمة للسعوديين بالخارج

طلب الدعم والمساندة: 35%

إصدار تذكرة مرور: 28%

طلب موافقة على زواج: 17%

تجديد جواز السفر: 9%

تسجيل واقعة ولادة: 3%

المنقطعون: 2.82%

إصدار جواز سفر: 2.44%

تسجيل واقعة وفاة: 1.25%

الأقل خدمات

الكفالات: 0.02%

القضايا: 0.03%

مصروفات قضية: 0.06%

مصروفات المحامين: 0.15%

تسجيل جواز السفر: 0.19%

الحالات الإسعافية: 0.27%

تسجيل نقل متوفى: 0.28%

الوكالات: 0.74%