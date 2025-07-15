اليمن عاجل: قفزة في السياحة المصرية.. 8.7 مليون زائر خلال النصف الأول من 2025

السياحة المصرية هي أبرز مصادر الدخل الأجنبي لمصر حيث تعد مصر من أفضل الأماكن حول العالم التي تتميز بالمناطق السياحية خاصة المناطق التاريخية والأثرية التي تجذب السياح من مختلف دول العالم لذا تسعي مصر دائما لتطوير السياحة في مصر لجذب السياح.

وشهدت السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري طفرة ملحوظة، حيث كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثارارتفاع عدد السائحين بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 8.7 مليون زائر

إيرادات قياسية

ويعد قطاع السياحة من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، حيث سجل إيرادات قياسية جديدة بلغت 15.3 مليار دولار خلال 2024، بزيادة قدرها 9% عن العام السابق، وفق بيانات البنك المركزي، وخلال الربع الأول وحده من هذا العام، زاد عدد السائحين بنسبة 25% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.9 مليون سائح مما دفع الحكومة إلى إطلاق مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه في أكتوبر الماضي لدعم الشركات العاملة في القطاع، بهدف زيادة الطاقة الفندقية في البلاد، من خلال قروض بفائدة متناقصة 12%.

قفزة في السياحة المصرية

وتأتي هذه القفزة على الرغم من الحرب بين إسرائيل وإيران التي اندلعت في يونيو الماضي والتي تسببت في إلغاء ما يزيد عن 10% من الحجوزات السياحية في مصروتستهدف الحكومة تحقيق نمو بنسبة 14% في أعداد السائحين الوافدين بنهاية 2025، لتصل إلى نحو 18 مليون سائح.

تحديات في الكوادر الفندقية

ورغم هذه الإنجازات، لا تزال هناك تحديات تواجه قطاع السياحة، أبرزها نقص الكوادر المتخصصة في الضيافة وإدارة الفنادق، وهو ما أشار إليه عدد من المستثمرين في القطاع، الذين أكدوا أن نمو أعداد الغرف الفندقية يحتاج إلى موارد بشرية مؤهلة قادرة على تقديم خدمات تتماشى مع تطلعات السائحين.

استثمارات في العلمين الجديدة

وتعد مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي من أبرز الوجهات السياحية في فصل الصيف ليس للأجانب فقط بل وللمصريين وكذلك المستثمرين العرب وهو ما تخطط له هيئة المجتمعات العمرانية لضخ نحو 37.6 مليار جنيه في مدينة العلمين الجديدة خلال السنة المالية 2025-2026، بعد أن أنفقت نحو 43.9 مليار جنيه خلال 2024-2025 على مشروعات سكنية وبنية تحتية وخدمات..