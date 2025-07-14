جهاز هواوي القابل للطي بوكت P50

الهاتف المذهل القابل للطي من الجيل التالي للهواتف الذكية من هواوي. عش التجربة الغامرة للعرض على شاشة كبيرة واستمتع بمميزات وضع الطي، نقدم لك جهازًا مرنًا يفتح آفاق عالمك.

نسبة أبعاد 21:9 على شاشة أساسية 1كبيرة بحجم 6.9 بوصات، توفر تجارب بصرية غامرة. تمتع بشعور السلاسة مع معدل تحديث شاشة2 يصل إلى 120 هرتز. توفر السلسلة اللونية واسعة النطاق P3 ألوانًا تتجاوز المليار لون لصور وألوان واقعية. كما تزيل الانعكاس واللمعان بفضل تقنية Nano Optical Layer. ويوفر التحكم في التعتيم بتقنية تضمين عرض النبضة ذي التردد العالي الذي يصل إلى 1,440 هرتز3 عرضًا مريحًا حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

تشمل تقنية التصوير Ultra Spectrum Image Technology تقنية HUAWEI XD Optics وتقنية True-Chroma Image Engine، ما يحسن من وضوح الضوء وصفائه لإبراز التفاصيل الطبيعية والألوان الحيوية لتصوير واقعي مدهش.