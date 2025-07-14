اليمن عاجل: 481 رحلة استمطار بإجمالي 1.533 ساعة طيران

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تقريره السنوي لعام 2024، مبرزًا إنجازاته في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين دقة التوقعات الجوية، ودعم الأمن المائي في المملكة، تماشيًا مع رؤية 2030.

ونفذت السعودية 481 رحلة استمطار سحب بإجمالي 1.533 ساعة طيران باستخدام طائرات مخصصة، وبلغت دقة التوقعات الجوية 90.09% لمدة ثلاثة أيام، وحققت 90% من خطة التحول الرقمي مع إطلاق منصات رقمية للإنذارات المبكرة.

البحث والتطوير



شهدت خدمات الأرصاد توسعًا كبيرًا وتحسّنًا في الجودة، حيث تقدم مركز التغير المناخي بنسبة 84%، وبلغت التغطية الجغرافية لأنظمة الرصد 83.45%، وغطى برنامج الاستمطار 54% من المناطق المستهدفة. واكتمل المركز الإقليمي للعواصف الغبارية والرملية بنسبة 100%، وبلغت دقة التوقعات 84.89% للإنذارات المبكرة، وحقق المركز التزامًا بإدارة المشاريع بنسبة 93%، وإيرادات مالية بلغت 12.279.112 ريال، مع كفاءة إنفاق وصلت إلى 2.4 فرصة. كذلك اكتملت خارطة طريق البحث والتطوير بنسبة 100%، مع تحقيق رضا الموظفين بنسبة 92% وتوقيع 6 مذكرات تفاهم دولية إضافية.

الرصد الجوي

ارتفعت التغطية الجغرافية لمحطات الرصد من 32% إلى 70%، مع تشغيل 75 محطة رصد أوتوماتيكية، وتركيب 5 محطات بحرية عائمة و3 محطات لاسلكية، إلى جانب 600 محطة لمراقبة العواصف الرملية. وتم توقيع مذكرة تعاون مع الخطوط الجوية السعودية لتحسين رصد الطقس عبر الطائرات.

واكتمل مركز المعلومات الأرصادية والإنذار المبكر بنسبة 100%، مع تنظيم ورش تدريبية استفادت منها أكثر من 150 جهة. وتقدم مركز التغير المناخي بنسبة 81%، مع إطلاق نظام مراقبة الجفاف وتنظيم ندوات علمية دولية. ورفعت النماذج العددية دقة التوقعات إلى 90% لمدة ثلاثة أيام، مع خطط لتوسيع التوقعات إلى 10 أيام بدقة 80%. كما اكتمل المركز الإقليمي للإنذار من العواصف الغبارية بنسبة 100%، مع إصدار 8 تقارير ربعية، ودعم برنامج استمطار السحب للأمن المائي من خلال استلام طائرات مخصصة وتدريب الكوادر الوطنية.

تعزيز الأمن المائي

481 رحلة استمطار سحب

1.533 ساعة طيران بطائرات مخصصة

54 % تغطية من المناطق المستهدفة لدعم الاستدامة المائية

مواجهة التغير المناخي

تقدم مركز التغير المناخي بنسبة 84%.

تنظيم ندوات علمية دولية وورش تدريبية لأكثر من 150 جهة.

دقة التوقعات

توقعات لثلاثة أيام: 90.09%.

توقعات رسمية: 88.07%.

إنذارات مبكرة: 84.89%.

خطط لتوسيع التوقعات إلى 10 أيام بدقة 80%.

توسيع الرصد الجوي

زيادة التغطية الجغرافية من 32% إلى 83.45%.

75 محطة رصد أوتوماتيكية

5 محطات بحرية عائمة

3 محطات لاسلكية

600 محطة لمراقبة العواصف الرملية