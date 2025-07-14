اليمن عاجل: تراجع التضخم مؤشر إيجابي.. شوف انعكاسته على المواطن البسيط

يا ترى يعني إيه التضخم يقل، وإزاي ممكن ده يغير في حياة الناس العادية، واي اللى حصل عشان الأسعار تبتدي تهدى؟.

في شهر يونيو اللي فات اللي هو 6 لسنة 2025، التضخم السنوي فى مصر نزل ل 14.4% بعد ما كان 16.5% السنة اللي فاتت.

واللي حصل ده مش رقم وخلاص، ده معناه إن وتيرة غلاء الأسعار بدأت تهدى، والمواطن ابتدى يحس إن اللى بيشتريه مش بيزيد بنفس الجنون اللى كنا شايفينه قبل كده، يعني قي تطور إيجابي جدا، وبيأكد إن في شغل حقيقي بيتعمل علشان الأسواق تستقر والأسعار تتظبط.

والأهم من كده، إن الأسعار فعلا بدأت تنزل في حاجات مهمة، مثلا زي اللحوم والدواجن والبيض نزلوا 3.8%، وكمان الخضار نزل حوالي 1%، يعني لو بتشتري فرخة أو طبق بيض أو حتى طماطم فالمفروض تلاقي فرق في السعر فى السوق.

طب ليه ده حصل؟

بص يا سيدي، عشان ببساطة الحكومة بدأت تظبط الأسواق وتشتغل مع التجار عشان يبقى في توازن بين العرض والطلب، وكمان في وفرة أكبر في السلع الأساسية.

ونقدر نقول، إن ده مش وقت ننام على الوضع ده، بالعكس ده احنل لازم نكمل في التنسيق بين الدولة والمجتمع المدني، ونشوف مبادرات أكتر لتثبيت الأسعار وتوعية المواطن بحقه كمستهلك.

بس في نقطة مهمة، لازم نخلي بالنا منها، وهي إن في توقعات إن أسعار الطاقة ممكن تزيد الفترة الجاية، وده لو حصل فممكن يضغط على الأسعار تاني، بس السوق المصري بقى أقوى بكتير من زمان، وعنده مرونة إنه يستوعب الصدمات دي بشكل أحسن.

والخلاصة، هي إن لما التضخم يقل فالمواطن العادي بيكسب، من حيث ان الأسعار بتقل أو تثبت، والمرتب بيبقى ليه قيمة أكبر، وكمان السوق بيريحك من دوشة الغلاء اليومي.

يعني باختصار، تراجع التضخم مش بس خبر اقتصادي او رقم وخلاص، ده خبر يهمك إنت شخصيا لأن جيبك هو اللي بيحس قبل أي مؤشر.