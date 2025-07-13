اليمن عاجل: الاحتياطي الفيدرالي يرد بهدوء على هجمات إدارة ترامب بشأن تجديد مقر البنك

مع تصعيد إدارة ترامب انتقاداتها للاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، يردّ البنك المركزي بهدوء عبر صفحة جديدة بعنوان “الأسئلة الشائعة” على موقعه الإلكتروني، مدافعًا عن مشروع التجديد الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار.

وتردّ الصفحة، التي حُدِّثت آخر مرة يوم الجمعة، ردًا مباشرًا على بعض انتقادات الإدارة لمشروع تجديد مقرّ الاحتياطي الفيدرالي، والذي تعرّض لهجوم هذا الأسبوع من مدير مكتب الإدارة والميزانية، راسل فوت.

وزعم فوت يوم الخميس أن باول “أساء إدارة الاحتياطي الفيدرالي بشكل فادح”، وانتقد ما وصفه بـ”الإصلاحات المُتباهية” لتجديدات الاحتياطي الفيدرالي، والتي تسعى إلى تحديث مقرّ الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك تجديد ثلاثة مبانٍ تُطل على ناشيونال مول.

ووفقًا لموقع الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني، “يتضمن المشروع تجديدًا وتحديثًا شاملين يُحافظان على مبنيين تاريخيين لم يخضعا لتجديد شامل منذ تشييدهما في ثلاثينيات القرن الماضي”.

وشكّلت انتقادات فوت للمشروع، التي وجهها عبر رسالة نُشرت على موقع X، تصعيدًا لحملة إدارة ترامب المستمرة ضد باول. وقد زعم ترامب مرارًا وتكرارًا أن رئيس البنك المركزي يتلاعب بالسياسة بعدم خفض أسعار الفائدة، ودعا باول إلى الاستقالة.

تشير الرسالة – وتعهد فوت يوم الجمعة بإجراء تحقيق في تجديدات الاحتياطي الفيدرالي – إلى أن إدارة ترامب تسعى لإقالة باول قبل انتهاء ولايته العام المقبل.

لكن باول قاوم مرارًا وتكرارًا انتقادات ترامب ومحاولاته المتكررة للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة، وهي النقطة الشائكة الرئيسية في هجمات ترامب.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

يُعدّ موقع الاحتياطي الفيدرالي الإلكتروني الذي يدافع عن مشروع التجديد أحدث مؤشر على استعداد البنك المركزي للتصدي لأحدث هجمات إدارة ترامب.

“لن يتم بناء غرف طعام جديدة لكبار الشخصيات كجزء من المشروع”، هذا ما جاء في صفحة الأسئلة الشائعة على الموقع الإلكتروني.

“يحتوي مبنى إكليس على غرف اجتماعات، يجري تجديدها والحفاظ عليها. كما تُستخدم لاجتماعات تناول الطعام”، هذا ما جاء في المنشور عن المبنى.

يبدو أن هذا الردّ جاء ردًا مباشرًا على رسالة فوغت، التي زعمت أن خطط التجديدات تضمنت “حدائق تراس على السطح، وغرف طعام خاصة لكبار الشخصيات، ومصاعد، ونوافير مائية، ورخامًا فاخرًا، وغير ذلك الكثير”.

توضح صفحة الأسئلة الشائعة “الأسباب الرئيسية لزيادات التكاليف على مدار المشروع”، والتي كانت بمثابة خط هجوم رئيسي لحلفاء ترامب.

تُقدّر تكلفة البناء بحوالي 700 مليون دولار متجاوزة الميزانية.

تقول الصفحة على موقع الاحتياطي الفيدرالي: “هناك عوامل مختلفة أدت إلى زيادة التكاليف”، مستشهدةً بـ “تغييرات في تصاميم المباني الأصلية نتيجةً للتشاور مع وكالات المراجعة” و”ظروف غير متوقعة”، مثل “كمية الأسبستوس أكبر من المتوقع”.

لا يتحمل دافعو الضرائب تكلفة التجديدات. يتم تمويل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذاتيًا من خلال الفائدة التي يجنيها على الأوراق المالية التي تحتفظ بها المؤسسة ومن خلال الرسوم التي تفرضها البنوك.