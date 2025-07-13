كيفية إيجاد رابط الخلاصة RSS لمدونات بلوجر

إن العثور على عنوان RSS لمدونات بلوجر blogger ، أو مدونة مستضافة على blogger بنطاق مخصص هو أحد الأسئلة التي ما زلنا نتلقها من عشاق منصة blogger ، وقد دفعنا هذا إلى إعداد هذا الدليل الصغير. على الرغم من أن RSS هي اختصار لـ Really Simple Syndication ، فإن الحصول على عنوان موجز RSS لمدونة بلوجرلا يبدو أمرًا سهلاً بالنسبة للكثيرين.

هناك مواقف قد ترغب فيها في إرسال موجز مدونتك إلى دليل معين او لتطبيق معين ، ولا تعرف كيفية المضي قدمًا في الحصول على عنوان URL الصحيح الذي يشير إلى خلاصت موقعك ، ومن وهنا في هذة الصفحة التعليمية الصغيره والمفيدًا سوف نشرح كيفة استخراج روابط ال RSS لمدونات بلوجر.

يوجد أدناه قائمة بالعناوين المختلفة التي تشير إلى العديد من الخلاصات التي تم توفيرها للمدونات (blogspot) التي تستضيفها شركة جوجل.

تغذية الموقع الكامل

Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default

RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss

تغذية التعليقات فقط

Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default

RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=rss

تغذية الموقع الخاصة بالتسمية

Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default/-/labelname

RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=rss/-/labelname

تغذية تعليق المشاركة الفردية

Atom 1.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/postId/comments/default

RSS 2.0: http://blogname.blogspot.com/feeds/postId/comments/default?alt=rss

حسنًا ، هذا هو مدى سهولة العثور على عناوين URI لأقسام موجز RSS في مدونة blogger. لاحظ أنه يتعين عليك استبدال “blogname” بنطاقك الفرعي او الدومين الخاص بك إذا لم يكن لديك نطاق مخصص ، قم باستبدال “blogname.blogspot.com” بنطاقك المخصص ، على سبيل المثال “taqniatimes.com” للحصول على عنوان الخلاصة. يجب أن يعمل هذا بشكل مثالي طالما أنك مستضاف على مدونات بلوجر.

يوجد أدناه مقطع فيديو يوضح بالتفصيل طرقًا أخرى للحصول على عنوان موجز RSS أيضًا.