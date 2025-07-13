اليمن عاجل: الأرصاد: رياح على 5 مناطق و طقس حار في الشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول فترة الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-28 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى متر ونصف باتجاه خليج العقبة ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج باتجاه خليج العقبة كذلك على الجزء الجنوبي، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.