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اليمن عاجل: الأرصاد: رياح على 5 مناطق و طقس حار في الشرقية

عبد العزيز
عبد العزيز
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق نجران، الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل لجازان، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول فترة الظهيرة جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-28 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط يصل إلى متر ونصف باتجاه خليج العقبة ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج باتجاه خليج العقبة كذلك على الجزء الجنوبي، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

عبد العزيز
عبد العزيزhttp://yemenajel.com
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