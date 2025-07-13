اليمن عاجل: احسبها صح وأنت بتدفع فلوسك.. تفاصيل نظام التمويل العقاري في شقق الإسكان

تعبت من الإيجار اللي بيخلص المرتب؟.. طب حاسس إنك عمرك ما هتعرف تملك شقة؟.. طب إيه حكاية شقق الإسكان الاجتماعي اللي عملتها الدولة بنظام التمويل العقاري؟

الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعي نازل بنظام تمويل عقاري سهل وبسيط، معمول علشانك أنت، وده عشان تحقق حلمك وتستقر في شقة ملكك، وبقسط شهري يناسب دخلك، ومن غير وجع دماغ.

تعالى نعرف مع بعض إزاي تقدر تقدم، وتستفيد، وتبدأ أول خطوة لحياة جديدة.

لو بتحلم تملك شقة ومش عارف تبدأ منين؟، الحكومة رجعت تاني بطرح جديد من الإسكان الاجتماعي، ومعاه نظام تمويل عقاري مريح جدًا علشان يساعدك تمتلك وحدة وتعيش مرتاح.

تعالى أقولك، إيه هو التمويل العقاري؟

يعني ببساطة، بدل ما تدفع تمن الشقة كاش، الدولة بتمولك وتساعدك تدفع على أقساط طويلة، وساعتها بتدفع مقدم بسيط، والباقي بالتقسيط على سنين طويلة توصل لـ20 سنة.

طب إيه هي المميزات اللي في الطرح الجديد؟

الطرح ده مميزاته كتير، منها فوايده المدعمة من الدولة، يعني بدل ما تدفع فوايد بنكية عالية، الدولة بتتحمل جزء كبير منها، كمان القسط بيبدأ من 600 أو 700 جنيه في الشهر، حسب دخلك.

مش بس وكده، ده كمان تقدر تختار بين وحدات جاهزة التسليم أو لسه تحت الإنشاء، ده غير أن فيه شقق في أكتر من محافظة، زي أكتوبر وبدر والعاشر وأسيوط والمنيا وغيرها.

طيب مين يقدر يقدم؟

أي مواطن مصري سنه من 21 لـ50 سنة، سواء موظف أو شغال حر أو حتى على المعاش بس ده بيكون بشروط، بس المهم ميكونش عندك شقة تمليك ودخلك الشهري ميزدش عن الحد اللي بتحدد الوزارة، لأن ده بيختلف كل فترة.

طيب هتدفع كام؟

الحد الأقصى لصافي الدخل للمتقدم لمنخفضي الدخل سنويا، لازم يكون 144 ألف جنيه، وشهريا لازم يكون 12 ألف جنيه بالنسبة للفرد، و180 ألف جنيه سنويا و15 ألف جنيه شهريا للأسرة.

أما بقى الحد الأقصى لمتوسطي الدخل السنوي 240 ألف جنيه و20 ألف شهريا وبالنسبة للأسرة 300 ألف سنويا و25 ألف جنيه شهريا.

طيب إزاي أقدم في الشقق دي وإيه الأوراق المطلوبة؟

الخطوات مفيش أسهل منها ومفيهاش أي تعقيد، وهي أول حاجة هتدخل على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي وهتسجل بياناتك كويس وتعمل حساب خاص بيك على الموقع، وبعد كده بترفع المستندات المطلوبة “أونلاين” واللي منها صورة بطاقة الرقم القومي وتكون سارية وإثبات دخل: سواء مفردات مرتب أو بيان معاش وإيصال مرافق حديث “كهربا أو ميه أو غاز”، كمان بترفع أوراق بتثبت حالتك الاجتماعية، زي عقد جواز أو طلاق، وبعد كده بتروح أي مكتب بريد مميكن وتدفع مبلغ جدية الحجز “المبلغ بيتحدد حسب الشقة اللي بتختارها”، وأخيرا بتتابع نتيجة الفرز على الموقع، ولو اتقبلت، بتبدأ بعدها إجراءات التمويل العقاري والتقسيط على راحتك.

النظام الجديد عامل إزاي؟

الفايدة فيه بتتراوح ما بين 8% و12%، والسداد ممكن يوصل لحد 20 سنة، وده بينطبق على كل الوحدات اللي نازلة في الطرح الجديد، واللي عددها حوالي 113 ألف وحدة سكنية.

يعني باختصار، هتدفع على أقساط طويلة، بفوايد بسيطة ومدعمة من الدولة، حسب دخلك، والتسهيلات دي مستمرة لحد 20 سنة تقسيط.