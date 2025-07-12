ايباد برو القادم سيدعم الشحن اللاسلكي ومعالج جديد

أفادت تسريبات حديثة بأنَّ جهاز آيباد برو القادم سيدعم الشحن اللاسلكي MagSafe، ولكن ليس بالطريقة التي سرّبت سابقًا. فبدلًا عن استخدام ظهر زجاجي بالكامل مثل أجهزة الآيفون 13، يمكن لجهاز الآيباد برو القادم شحنه من خلال شعار آبل الزجاجي المدمج في الظهر المعدني. وسيعزز دعم الجهاز لهذه التقنية من ربطه بالنظام البيئي الموسّع لمنتجات آبل.

آيباد برو القادم سيدعم الشحن اللاسلكي MagSafe

وفقًا لهذه التسريبات، ستكون عملية الشحن اللاسلكي في الجهاز أسرع مقارنةً بهواتف الآيفون الجديدة، بجانب تزويد شاحن MagSafe بمغناطيس أقوى ليحافظ على وضع الشاحن في مكانه المناسب. وتشمل التحديثات الأخرى المتوقّعة في جهاز آيباد برو القادم إضافة بطارية ذات حجمٍ أكبر ومجموعة كاميرا من طراز آيفون 13.

معالج جديد

آيباد برو 2021 مع لوحة مفاتيح ماجيك كيبورد

سيحصل الجهاز أيضًا على معالج جديد تمامًا، يُفترض أنه M2. إذ أشارت تسريبات سابقة بأنَّ هذه الشريحة ستحتوي على وحدة معالجة مركزية (CPU) ثمانية النواة مثل M1 الحالية، لكنها ستعمل بشكلٍ أسرع من السابق، مع إضافة المزيد من الأنوية لوحدة معالجة الرسومات.

بالنسبة لموعد إطلاق الجيل الجديد من آيباد برو فلا يزال الوقت مبكّرًا للحديث عنه، لكن انتشرت شائعات سابقة بأنه سيطلق خلال حدث الربيع لهذا العام. وقد كان جهاز العام الماضي آيباد برو بمعالج M1، فرصة ممتازة ليستعرض عملاق التكنولوجيا الأمريكي براعته في قوة أداء معالجاته. وسيحدث معالج M2 النقلة النوعية التالية في الأداء.

المصدر: 9to5mac