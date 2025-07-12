اليمن عاجل: سياحة الأثرياء وصلت مصر.. الحكومة بتراهن على إيه علشان تجيب دولارات جديدة؟

من سنين طويلة والدولة عن.ها هدف أنها تنوع مصادر دخلها الدولارية من الخارج.. المرة دي في باب جديد جاي نو سياحة من نوع خاص خصوصا أنه سباحة خاصة برجال المال والأعمال.. ياتري اية هيا السياحة دي. إيه مستهدفات مصر منها.

خلال السنين اللي فاتت مصر استهدفت تنويع مصادر دخلها الدولارية من الخارج وبالفعل الحكومة نجحت في ابتكار حاجات وأبواب جديدة مع الوقت تحولت لأبواب من أهم مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج، واحدة من الأبواب اللي الحكومة قطعت فيها أشواط كبيرة هيا قطاع السياحة واللي الحكومة بتستهدف تعظم إيراداته علشان توصل لتحقيق 30 مليار دولار وتحقيق 30 مليون سائح في 2031، وده وفقا الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة في مصر اللي الحكومة حاليا بتطبق بنودها بكل دقه علشان توصل للرقم المستهدف في النهاية بتحقيق الرقم الدولاري المطلوب.

التنوع اللي عملته الحكومة بابتكار أكثر من مصدر دخل دولاري لمصر من الخارج هدفه أن الاقتصاد الوطني ميكونش بيتعمد علي مصدر واحد للدخل الأجنبي زي ما كان بيحصل في السنين اللي فاتت، علشان لا قدر الله لو حصلت مشكلة في مصدر ما من مصادر الدخل الدولاري لمصر من الخارج يفصل الاقتصاد المصري واقف عليه حيله وقادر يمسك نفسه ومنكررش نفس الأزمة اللي حصلت السنين اللي فاتت لما إيرادات قناة السويس تراجعت مصر عانت من نقص شديد في العملات الأجنبية بشكل كبير جدا.

في قطاع السياحة الحكومة استهدفت ابتكار أكثر من نوع جديد من أنواع السياحة زي السياحة العلاجية والسياحة الشاطئية وسياحة رجال الأعمال والسياحة الثقافية وسياحة المؤتمرات، وغيرها من الأنواع الجديدة من أنواع السياحة اللي بقت موجودة علي الساحة حاليا.

واحدة من الحاجات المهمة اللي الحكومة ابتكرتها هيا سياحة اليخوت دي نوع من السياحة خاص برجال المال والأعمال ودي للناس اللي عندها يخت سياحي أو مجموعة من السائحين بياجروا يخت سياحي وبيروحوا بيه اي بلد يقضوا وقت معين ويرجعوا تاني علي بلدهم، وده نوع من السياحة الإيرادات بتاعته مرتفعة جدا .

الحكومة عندها أكثر من هدف رئيسي من سياحة اليخوت أولهم تحويل مصر إلى مركز إقليمي لسياحة اليخوت وده بالاستفاد من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، واستقطاب نوع جديد من د السياحة عالية الإنفاق، خصوصا أن سياحة اليخوت بتعد من الفئات الأعلى دخلاً، وزيادة إيرادات الدولة من العملات الأجنبية من خلال رسوم الرسو والخدمات اللوجستية والصيانة وغيرها من الخدمات الكتيرة اللي بتقدمها الدولة للسائحين، ده غير تحفيز الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتطوير المراسي والخدمات البحرية، وربط سياحة الشواطئ بسياحة الثقافة والترفيه،من خلال تصميم مسارات تجمع بين البحر والمعالم التاريخية.

وعلشان الدولة توصل لهدفها وتعظم إيرادات سياحة اليخوت فالحكومة أطلقت المنصة الرقمية الموحدة لتراخيص اليخوت لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن الموافقات، وكمان طورت أكثر من 21 مرسى سياحي على السواحل المصرية، وإصدار لائحة موحدة لتنظيم عمل مراسي اليخوت، ومؤخرا الدولة بدأت شركة مع القطاع الخاص مع خلال التعاون مع شركة صينية لبدء صناعة اليخوت في مصر بهدف تطوير سياحة اليخوت في مصر والحكومة بتستهدف من الخطوة دي دخول الآلاف السائحين لمصر .