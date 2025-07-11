اليمن عاجل: سر هبوط الدولار.. ماذا يحدث في الأسواق

يا ترى إيه اللي حصل للدولار، ليه العملة الأمريكية رجعت تطلع تاني زي الصاروخ، وفجأة بدأت تهدى، وإيه تأثير ده ع الجنيه المصري، هل دي صحوة للجنيه ولا مجرد استراحة محارب للدولار؟

في بعض البنوك الكبيرة زي الأهلي ومصر وCIB، الدولار سجل حوالي 49.58 جنيه للشراء و49.68 جنيه للبيع، وفي بنوك تانية نزل أكتر، لحد 49.50 جنيه للشراء زي في البنك الأهلي الكويتي، أما البنك المركزي نفسه، فسعره بقى حوالي 49.54 للشراء و49.68 للبيع.

والأرقام دي بتقول إن فيه اتجاه هبوطي بسيط بس منتظم، والدلالة فعليا بقى بينزل لان البنك المركزي المصري بقى بيستخدم أدوات كتير لضبط السوق، زي إنه زود الفايدة الفترة اللي فاتت، وده خلا كتير من الناس والمستثمرين يسيبوا الدولار ويرجعوا للجنيه عشان العائد العالي.

ثانيا، التحويلات من الخارج بدأت تتحسن كتير، ومعاها عوائد السياحة والاستثمار الأجنبي ابتدى يرجع تدريجي، وده بيدخل عملة صعبة أكتر للسوق، فبيقل الضغط على الدولار.

تالت حاجة هي إن مفيش طلب كبير على الاستيراد دلوقتي زي زمان، وده بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، وحالة الترقب عند التجار وده بيقلل الطلب على العملة الصعبة.

طيب ده معناه إن فبه صحوة للجنيه فعلا؟

بص يا سيدي، في إشارات إيجابية بس بردو لسه المشوار طويل، البنك المركزي لسه بيحاول يسيطر على التضخم ويوازن بين جذب الاستثمارات واستقرار الأسعار، فممكن يحصل تذبذب في سعر الدولار شوية فوق وشوية تحت.

لكن لو الاتجاهات دي استمرت، ومع تحسن الإيرادات الدولارية، فممكن جدا اىجنيه يبدأ يستعيد جزء من قوته بشكل تدريجي.

بس خلى بالك، الدولار لسه مرتفع مقارنة بالسنين اللي فاتت، وأي تغير في الظروف العالمية ممكن يرجعنا لنقطة البداية، زي الحرب في البحر الأحمر، أو تحركات الفيدرالي الأمريكي، أو حتى أزمة في الأسواق الناشئة.

والخلاصة، هي أن تراجع الدولار رسالة طمأنة بس مش نهاية القصة، والجنيه لسه في مرحلة اختبار، والسوق بيتنفس بهدوء بعد ضغط شهور، لكن كل التحليلات بتأكد إن الجنيه بيرجع يستعيد قوته من جديد.