اليمن عاجل: قبل قرار الفائدة.. ما هي أعلى شهادة ادخار في مصر؟

ما هي أعلى شهادة ادخار في مصر؟.. تساؤلا يطرح نفسه لاسيما في تلك الفترة التي تتسابق فيها البنوك لطرح منتجات ادخارية جديدة لجذب مدخرات العملاء، بالتزامن مع ترقب السوق لنتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم لتحديد مصير أسعار الفائدة.

وفي هذا التقرير من بانكير، نرصد لكم أعلى شهادة إدخار في مصر، ومميزاتها ونسبة العائد منها، والشروط والمستندات المطلوبة لشراء تلك الشهادة.

شهادة “يوماتي” من بنك مصر

ما هي أعلى شهادة ادخار في مصر؟

تعتبر شهادة “يوماتي” من بنك مصر حاليا الخيار الأكثر جذبا بين شهادات العائد اليومي، إذ تقدم أعلى عائد متغير مرتبط بسعر الكوريدور، وتأتي تفاصيلها على النحو التالي:

تقدم “يوماتي” عائدا سنويا متغيرا يصل إلى 24.75%، ويتم احتسابه بشكل يومي.

العائد مرتبط بسعر الإيداع لدى البنك المركزي (الكوريدور)، مطروحا منه 0.25%.

تعد الشهادة خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن دخل يومي متجدد، خاصة مع توقعات بتباطؤ معدلات التضخم في الأجلين القصير والمتوسط.

مميزات شهادة “يوماتي” من بنك مصر

تأتي شهادة “يوماتي” بعدد من الخصائص التي تمنحها الأفضلية بين المنتجات المشابهة، وتجمع بين العائد المرتفع والمرونة التشغيلية، وتأتي مميزاتها على النحو التالي:

الحد الأدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاته، ما يتيح إمكانية الدخول لفئات واسعة من العملاء.

مدة الشهادة 3 سنوات، مع عائد يومي مستمر طوال المدة.

صرف العائد يتم بشكل يومي، بما يوفر سيولة مالية ثابتة للعميل.

إمكانية الاسترداد متاحة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، مع خصومات متفاوتة على العائد عند الكسر (3% في السنة الأولى، 2% في الثانية، 1% في الثالثة).

الإقراض بضمان الشهادة متاح بقيمة تصل إلى 90% من قيمة الشهادة الاسمية.

شروط شراء في شهادة “يوماتي” من بنك مصر

للاشتراك في شهادة “يوماتي”، يجب على العميل استيفاء عدد من الشروط التي تضمن تفعيل الشهادة بالشكل الصحيح، منها:

فتح حساب جاري أو حساب توفير داخل بنك مصر.

تقديم بطاقة رقم قومي سارية.

في بعض الحالات، يطلب مستند لإثبات جهة العمل.

ما هي أعلى شهادة ادخار في مصر؟

هل ما زالت شهادات العائد اليومي خيارا مناسبا؟

على الرغم من خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 1% في آخر اجتماع للبنك المركزي، إلا أن شهادات العائد اليومي ظلت محتفظة بجاذبيتها، لا سيما تلك التي تعتمد على العائد المتغير المرتبط بالكوريدور، والذي لا يزال عند مستويات مرتفعة نسبيا.

وقد أعادت البنوك تسعير عدد من شهاداتها، مما أدى إلى تراجع طفيف في بعض العوائد، إلا أن المنتجات اليومية مثل شهادة “يوماتي” من بنك مصر ما زالت تمثل أداة قوية لتحقيق دخل مستقر، خصوصًا لمن يفضلون دورية صرف قصيرة وعوائد مرنة ترتبط بتوجهات السياسة النقدية.