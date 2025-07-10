اليمن عاجل: زيادات مرتقبة في أسعار الذهب في مصر بسبب قرارات لجنة السياسات النقدية شوف ايه اللي هيحصل

كل الناس مترقبة للقرار اللي هيخرج عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي علشان يشوفوا أسعار الذهب رايحة علي فين الفترة اللي جاية.. ياتري اية هيا توقعات أسعار الذهب في الوقت اللي جاي وآية اللي هيحصل في الأسعار في حالة خفض اسعار الفائدة.

قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي واحدة من أهم وأبرز الحاجات اللي بتأثر في السعر المحلي لأسعار الذهب في مصر، خصوصا أن رفع أسعار الفائدة لسه تأثير سلبي علي أسعار الذهب في مصر وخفضها له تأثير إيجابي على الأسعار في مصر.

وعلشان نفهم العلاقة بين أسعار الذهب في مصر واسعار الفائدة لازم نعرف أن خفض أسعار الفائدة معاناة أن تكلفة الاقتراض، وفي حالة صدور القرار ده فده بيعني أن عوائد الاستثمار في أدوات الدين زي السندات هتقل، وفي الحالة دي المستثمرون بيبدوا يشوفوا بدائل عن السندات وشهادات الادخار علشان تحفظ قيمة فلوسهم وبيكون الاتجاه الاكبر لشراء الذهب، وده بيؤدي لارتفاع الأسعار.

عندنا هنا في مصر عندنا أكثر من حاجة بتأثر في أسعار الذهب في مصر أولهم سعر الصرف وده واحدة من الحاجات الرئيسية اللي بتأثر في أسعار الذهب في مصر، ده غير أن قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بتكون واحدة من العوامل المساعدة في زيادة أسعار الذهب وده بسبب ان خفض الفائدة بيخلي الادخار بالجنيه أقل جاذبية، وبسبب كده المستثمرين بيكون اتجاهمم الأكبر لشراء الذهب كوسيلة للتحوط ضد انخفاض القوة الشرائية، وده بيخلق طلب متزايد وده اللي بياكد لارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي.

اهداف البنك المركزي من خفض أسعار الفائدة هو دعم الاستثمار وده بيحصل عن طريق أن في عدد كبير من المستثمرين في الفترات اللي فاتت اتجه لسحب فلوسهم من الاستثمارات المختلفة والمصانع والشركات واتجهوا للاستثمار في الشهادات خصوصا أنه مع الشهادات بيكون ضامن أنه يحافظ علي اصل فلوسه وكمان بيكون عارف هو هيكسب كام كل شهر والناتج الإجمالي للمكسب هيوصل لكام مع نهاية مدة الشهادة، وكمان في الحالة دي بيكون ضامن. عارف أنه لا هيدفع اي ايجارات أو رواتب للموظفين ولا هيكون ملزم بدفع ايجارات أو فواتير للمياة أو الكهرباء او الغاز الطبيعي ولا هيكون محتمل هم تقلبات السوق سواء كان في رفع أو خفض للأسعار .

القصة الطويلة اللي حكيت لحضراتكم عليها خلت اغلب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وحتي المواطنين العاديين يكون عندهم رغبة في الاستثمار في الذهب خصوصا أن حلم الاستثمارات في الذهب مش محتاج فلوس كتيرة وممكن المواطن يبدأ من حرام واحد يعني اقل من 5000 جنية تخلي المواطن يبدأ رحلة الاستثمار في الذهب، وده الوقت يقدر يجمع ذهب أكثر ويكون تحوشيه كويسة جدا تنفعه في الوقت اللي جاي.

القرارات اللي خرجت عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلت في ناس كتيرة من الناس تتجه للاستثمار في الذهب خصوصا أن كل التوقعات بتقول ان البنك المركزي مكمل الفترة اللي جاية رحلة الخفض في أسعار الفائدة ومش هيرجع عن سياسه الحالية لتصحيح أسعار الفائدة في مصر.