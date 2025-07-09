الموجة الجديدة من NFTs ميتا سكيلس

الموجة الجديدة من NFTs

إذا كنت موجودا منذ فترة في عالم العملات الرقمية، فمن المحتمل أنك سمعت عن الرموز غير القابلة للأستبدال، والمعروفة أكثر باسم NFTs. إنها قائمة على البلوكتشين، الأصول الرقمية، مع عدم قابلية التبديل بمعنى أنها غير قابلة للتبديل من قبل الآخر. لذلك، كل منهم فريد من نوعه. اليوم نرى الموجة الجديدة من NFTs وهي تمتلك خصائص جديدة وفريده من نوعها، دعونا نتعرف عليها.

بالنسبة لمعظم الحالات، تكمن قيمة كل NFT في ملكيتها والعمل الفني التكميلي عادة ما يكون مجرد تمثيل مرئي للرمز المميز.

حتى الآن، لم تختلف معظم الـ NFTs كثيرا عن بعضها البعض، على الأقل حتى الآن. في الوقت الحالي، يخطو العالم نحو حقبة جديدة من NFTs حيث تقدم رموز الجيل الثاني (NFT 2.0) أكثر بكثير من الملكية نفسها.

هذه الموجة الجديدة من الرموز هي في الأساس نفس المفهوم ولكن مع فائدة إضافية. يمكن أن توفر NFTs فوائد تأتي في أشكال عديدة ؛ منح حق الوصول إلى الأحداث الخاصة، وإمكانية الاستخدام داخل اللعبة، وامتلاك العقارات الرقمية، أو حتى دخل الأرباح.

أحد هذه المشاريع الموجية الجديدة التي أتقنت هذه الأداة هو Meta Skellies. تم الإعلان عن المشروع القائم على الاثيريوم منذ بضعة أسابيع فقط ولكن الناس يتطلعون بالفعل للحصول على مكان في القائمة البيضاء لأسباب واضحة.

يهدف المشروع إلى إعطاء منفعة حقيقية لأصحابها، عن طريق عدد من الخصائص التي يمتلكها الشخص الحامل لهذه الرموز.

التوزيع على Skellies

توزيعات الارباح

في الموجة الجديدة من NFTs، ان امتلاك Meta Skellies يمنح NFT أصحابها دخلا على شكل مكافآت. سيتم تحديد مقدار أرباح الأسهم المستلمة لكل حامل من خلال ندرة الرمز المميز المملوك. يمكن أن تكسب أندر Skellies ما يصل إلى 0.3 ETH شهريا.

نادي Skellies

يهدف المشروع إلى إنشاء منصة مقتصرة على الحامل فقط حيث يمكن لمالكي Skelly أن يجتمعوا ويتواصلوا مع مالكي آخرين. يسمح النادي الحامل أيضا لأعضائه بالمشاركة في أحداث الحياة الواقعية الخاصة.

اير دروب Airdrop

أولئك المحظوظون بما يكفي للحصول على Skelly في الحال. بعد الصنع الاولي، سيبدأ مهرجان السماء. هذا المهرجان هو أسبوع احتفالي عبر الإنترنت، وطريقة المؤسسين في التعبير عن الشكر. خلال هذا الأسبوع، ستتاح للأعضاء الفرصة للمشاركة في عمليات الإنزال الجوي والهدايا كل يوم. اذا في الموجة الجديدة من NFTs تحصل على العديد من الفوائد.

المشاريع القادمة

أتاح لنا الفريق الذي يقف وراء Meta Skellies بعض الأفكار حول تطوراتهم القادمة ومستقبلهم. في الوقت الحالي، كل ما يمكننا قوله هو أن مشاريعهم القادمة هي شيء لم يسبق له مثيل من قبل، وهي طريقة جديدة تماما لعرض الأعمال الفنية وأيضا طريقة لتقديم خدمات NFT غير المفيدة. اذا هل تعتبر هذه الموجة الجديدة من NFTs ؟

خلاصة الموجة الجديدة من NFTs

في مقال الموجة الجديدة من NFTs، قلنا إن إمكانات الرموز المنفعة لا حصر لها مع العقل السليم والإبداع والفريق الذي يقف وراءها. Skellies هو مشروع ممتاز يستحق النظر فيه، حيث يجلب فائدة حقيقية إلى البلوكتشين، وهو ثورة حقيقية في مجال NFT.