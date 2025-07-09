اليمن عاجل: أسباب ومكاسب زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر.. بشرى سارة للمصريين

مصر ماشية بخطى ثابتة عشان تقدر تواجه أي ضغوطات خارجية أو تصاعد في الأزمات الجيوساسية، بس يا ترى، ليه احتياطي النقد الأجنبي في مصر بيزيد؟ وإيه المكاسب اللي بنستفيدها؟..

أول حاجة، تعالى نعرف يعني إيه أصلاً “احتياطي نقد أجنبي”؟، هو ببساطة، الفلوس والعملات الصعبة اللي مصر بتحتفظ بيها زي الدولار واليورو والذهب، وبيتم استخدامها وقت الأزمات لسداد الديون، واستيراد السلع الأساسية.

المهم بقى، أن البنك المركزي زف بشرى سارة للمصريين، وأعلن أن الاحتياطي النقدي الأجنبي بتاع مصر زاد في شهر يونيو 2025، وبقى حوالي 48.7 مليار دولار بدل ما كان 48.526 مليار في مايو، يعني زاد حوالي 174 مليون دولار

أما بقى العملات الأجنبية اللي مصر محتفظة بيها في الاحتياطي زادت ووصلت لـ 35.076 مليار دولار في يونيو، بدل 34.809 مليار في مايو، ولو على حقوق السحب الخاصة، فثبتت عند 41 مليون دولار في مايو، بعد ما كانت 194 مليون في أبريل.

وخلينا نفكرك إن الاحتياطي النقدي بيتكون من شوية حاجات مهمة، زي الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، والنسب دي بتتوزع حسب أسعار الصرف ومدى استقرار العملات دي في السوق العالمي، والبنك المركزي بيظبطها بخطة واضحة.

واللي ميعرفش بقى، أن الاحتياطي النقدي مهمته الأساسية، تأمين احتياجات البلد من السلع الأساسية، وكمان سداد الديون وفوايدها والتعامل مع أي أزمة اقتصادية مفاجئة.

كمان في خبر حلو جدًا، وهو أن تحويلات المصريين في الخارج من يوليو لأبريل السنة المالية 2024-2025، زادت بنسبة 77.1% ووصلت لـ 29.4 مليار دولار، بدل 16.6 مليار السنة اللي فاتت، ولو ركزنا في الفترة من يناير لأبريل بس، هنلاقي إنها زادت بنسبة 72.3% ووصلت لـ 12.4 مليار دولار، بدل 7.2 مليار.

طب إيه الأسباب اللي رفعت الاحتياطي النقدي؟

طبعا فيه شوية أسباب ساهمت في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، واللي أولها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مصر، بسبب موقع مصر المتميز والفرص الاستثمارية الكتيرة اللي موجودة عندنا، ده غير طبعا وجود مجالات كتير يقدر المستثمرين يضخوا فيها فلوسهم في الصناعات المختلفة أو في مصادر الطاقة أو غيرها، ده غير كمان التسهيلات اللي بتقدمها الحكومة دلوقتي لأي مستثمر شغال في مصر، واللي من ضمنها الرخصة الذهبية اللي بتسهل عليه أي حاجة صعبة.

مش بس وكده، تحسن مؤشرات قطاع السياحة وزيادة عائدات الصادرات المصرية، ساهموا بشكل كبير في رفع احتياطي النقد لمصر، ودي رسالة مهمة جدا للمنظمات والمؤسسات المالية العالمية، بتؤكد إن مؤشرات اقتصاد مصر خضراء وفي منحنى تصاعدي بشكل مستمر.

إيه المكاسب اللي بناخدها من رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي؟

أهم حاجة أن مصر بتقدر أنها توفي بالتزاماتها المالية والاقتصادية داخليا وخارجيا، ودي أهم المكاسب من رفع الاحتياطي النقدي، زي مثلا سداد الديون وتغطية واردات السلع الأساسية زي النفط والقمح، غير أن كل ده بيساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري قدام العملات الأجنبية، عشان يتم تخفيف معدلات التضخم اللي حصلت في السنين الأخيرة، وبالتالي تخفيف العبء على المواطن البسيط.

يعني باختصار، مصر قدرت تزود احتياطها من العملة الصعبة، وبتتحرك في اتجاه الاستقرار الاقتصادي وتأمين احتياجاتها.. وكل ده وسط تحديات كبيرة، لكن الإنجاز واضح.