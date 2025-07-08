اليمن عاجل: رغم تهديدات ترامب الجمركية.. وول ستريت تراهن على صمود الأسهم الأمريكية

تتبنى المصارف الكبرى في وول ستريت موقفا أكثر تفاؤلا حيال الأسهم الأمريكية، على الرغم من تجدد تهديدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة على شركاء تجاريين رئيسيين، في وقت يُتوقع أن تتجاوز معظم الشركات الكبرى هذه الاضطرابات خلال موسم الأرباح المرتقب.

انضم محللو «جولدمان ساكس» و«بنك أوف أمريكا» هذا الأسبوع إلى نظرائهم في «جي بي مورجان تشايس» و«دويتشه بنك» و«سيتي جروب» و«باركليز» في رفع توقعاتهم لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، إذ يتوقع المصرفان أن يسجل المؤشر مكاسب بنسبة 11% و6% على التوالي خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وأقرّ «جولدمان ساكس» بأن سياسات الرسوم الجمركية المتقلبة للإدارة الأمريكية قد تسببت في «درجة عالية من عدم اليقين»، لكنه أشار إلى أن التوقعات تحسّنت بفضل «القوة الأساسية التي تتمتع بها أكبر الأسهم»، والتفاؤل بشأن احتمال إجراء «تخفيضات مبكرة وأعمق» في معدلات الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب استعداد المستثمرين لتجاوز أي مؤشرات ضعف محتملة خلال موسم الأرباح للربع الثاني، الذي ينطلق الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.

من جهته، قال «بنك أوف أمريكا» إن «الاستهانة بالشركات الأميركية يُعد أمراً محفوفاً بالمخاطر»، مضيفاً أن الشركات الأمريكية طمأنت المستثمرين من خلال الاستمرار في تقديم توجيهات حول أرباحها، رغم حالة عدم اليقين السائدة بشأن السياسة التجارية.

المؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية

ويمثل هذا التفاؤل تحولاً كبيراً مقارنة بشهر أبريل نيسان الماضي، حين خفّضت مصارف وول ستريت توقعاتها للمؤشر الرئيسي للأسهم الأمريكية، وسط تنامي المخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي يخوضها ترامب. غير أن قرار الرئيس تعليق تنفيذ أكثر إجراءاته الجمركية صرامةً، أطلق موجة تعافٍ سريع في أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الذي ارتفع الآن بأكثر من 6% منذ بداية العام.

التهديد بالرسوم الجمركية

وجاء تعديل توقعات «جولدمان ساكس» في اليوم نفسه الذي منح فيه ترامب مهلة مدّتها ثلاثة أسابيع لعدد من الدول للتفاوض على اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، ملوّحاً في الوقت ذاته بفرض رسوم مرتفعة على كوريا الجنوبية واليابان وجنوب أفريقيا وعدد من الشركاء التجاريين الآخرين.

رغم تلميح البيت الأبيض إلى إمكانية التفاوض لخفض الرسوم الجمركية المقترحة مؤخراً، فإن سيل الإعلانات التجارية الصادرة عن الإدارة الأمريكية منذ مطلع أبريل، ألقى بظلاله على آفاق الشركات والمستثمرين، وأجبر العديد من الشركات الأمريكية على خفض أو حتى إلغاء توقعاتها للأرباح، بسبب الارتفاع المتوقع في تكاليف المدخلات والرسوم الانتقامية المفروضة من شركاء تجاريين.