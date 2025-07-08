هل ستنخفض عملة الريبل XRP قريبا؟

هل سوف ينخفض عملة XRP؟

بعد قفزة كبيرة، بدأت مساحة العملات الرقمية في التخلص من مكاسبها مرة أخرى. إنه يكرر مرة أخرى اتجاه عطلة نهاية الأسبوع مرة أخرى وينخفض في اتجاه هبوطي. لذلك تبدأ التجارة الأسبوعية الجديدة بملاحظة هبوطية. امتلكت العملة الرقمية المهيمنة، البيتكوين، قوة هائلة وحافظت على اتجاه صعودي ملحوظ خلال اليومين الماضيين. وبينما كانت مساحة العملات الرقمية تستعد، كان سعر XRP يرتفع أيضا ببطء ويتماسك. لكن سؤالنا هو هل سوف ينخفض الريبل؟.

أعلنت شركة الريبل، وهي مزود لحلول البلوكتشين وحلول التشفير للمؤسسات للمدفوعات عبر الحدود، مؤخرا أنها أعادت شراء الأسهم من جولة التمويل Series C الخاصة بها.

في ديسمبر 2019، أعلنت الريبل عن تمويل بقيمة 200 مليون دولار من السلسلة C – وهو استثمار شهد عاما قياسيا للأعمال وأثبت كذلك قيمة تقنية البلوكتشين في تحسين المدفوعات العالمية والمنفعة الأوسع للأصول الرقمية XRP و XRP Ledger. قدرت سلسلة التمويل هذه الأعمال بمبلغ 10 مليارات دولار.

عندما كان من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي حتى وصل إلى المقاومة الفورية حول 0.7 دولار، بدأ سعر البيتكوين في الانخفاض مرة أخرى. وبالتالي تفقد العملات الرقمية قوتها بما في ذلك سعر XRP الذي يخشى أن يتم رفضه عند مستويات المقاومة الحاسمة. إذا فشل الأصل في مسح هذه المستويات، فقد ينخفض الأصل إلى المستويات الأدنى، ربما أقل من 0.5 دولار.

لطرح سؤال هل سوف ينخفض الريبل، يجب علينا اولا فهم التحليل الفني، منذ أن انخفض الأصل بشدة بعد الرفض من نطاق 0.8 دولار، بدأ التداول ضمن نطاق ضيق للغاية. مع ذلك، حافظ السعر على الاتجاه داخل النطاقات العلوية للقناة بعد ارتداد من 0.55 دولار. كان سعر XRP على وشك اختراق القناة الموازية، إلا أن ضغطا آخر أعاق الارتفاع. لذلك، بعد الاتجاه الهبوطي، لا يمكن للأصل أن يصل فقط إلى النطاق السفلي للقناة ولكن أيضا قد يخترق هذه المستويات. في أسوأ الأحوال، قد يصل السعر إلى مستويات 0.5 دولار أيضا.

في الوقت الحالي، يكون اتجاه سعر XRP هبوطيا عبر جميع الأفق الزمني مع الزخم أيضا هبوطيا بقوة. يقع خط MACD أسفل خط الإشارة حيث يكون الرسم البياني في قاع بينما الأشرطة الحمراء ترتفع ببطء. من ناحية أخرى، انخفض مؤشر القوة النسبية للتو إلى ما دون المستويات المتوسطة عند 50 وبالتالي يظهر اتجاها هبوطيا. أقرب مقاومة 0.75 دولار بينما أقرب دعم 0.60 دولار.

في سؤالنا هل سوف ينخفض الريبل، هل تتوقع الانخفاض ام الارتفاع للعملة ولماذا؟. شاركنا برأيك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمنصة عربيوم.