اليمن عاجل: انتحار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته

أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الإثنين بأن وزير النقل السابق رومان ستاروفويت أقدم على الانتحار، بعد ساعات من صدور مرسوم عن الرئيس فلاديمير بوتين يقضي بإقالته من منصبه، الذي شغله لأكثر من عام.

ونقلت شبكة “روسيا اليوم” عن لجنة التحقيق الروسية أن النتائج الأولية تفيد بأن ستاروفويت توفي منتحرا، وذلك بعد العثور على جثته في منطقة موسكو.

وقالت اللجنة في بيان: “تباشر أجهزة التحقيق التابعة للإدارة العامة في منطقة موسكو التحقيق في ملابسات الوفاة، وتشير المعطيات الأولية إلى أن السيناريو المرجح هو الانتحار”.

إقالة وزير النقل الروسي

وكان الكرملين قد نشر في وقت مبكر من اليوم الإثنين، مرسوما رئاسيا يقضي بإقالة ستاروفويت من منصبه، دون الكشف عن أسباب القرار المفاجئ، والذي جاء في أعقاب اضطرابات واسعة في حركة الطيران الروسية، تسببت بها هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأدت إلى تعليق مئات الرحلات الجوية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي أعقاب الإقالة، أعلن الكرملين تعيين أندريه نيكيتين، نائب ستاروفويت، قائماً بأعمال وزير النقل. وكان نيكيتين يشغل في السابق منصب حاكم منطقة نوفغورود.

خسائر بسبب اضطرابات الطيران

وأظهرت بيانات الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي ووزارة النقل أن شركات الطيران الروسية ألغت 485 رحلة جوية بين يومي السبت والاثنين، فيما أُعيد توجيه 88 رحلة وتأخرت نحو 1900 رحلة إضافية. واضطرت الشركات إلى رد قيمة 43 ألف تذكرة، وتوفير إقامة فندقية لنحو 49 ألف مسافر، إضافة إلى تقديم خدمات ضيافة بقيمة 354 ألف روبل (نحو 3800 يورو).

وذكرت صحيفة “كوميرسانت” أن الاضطرابات في قطاع النقل قد تكبّد الاقتصاد الروسي خسائر تصل إلى مليارات الروبل، أي ما يعادل نحو 200 ألف يورو.

خلفية ستاروفويت المهنية

وكان ستاروفويت قد تسلم منصبه كوزير للنقل في مايو 2024، بعد أن أمضى نحو خمس سنوات حاكماً لمنطقة كورسك الواقعة غرب روسيا، والتي تعرضت لهجمات أوكرانية مكثفة في الأشهر الأخيرة. وأشارت التقارير إلى أن القوات الأوكرانية نفذت أكبر توغل لها في الأراضي الروسية منذ بدء الحرب في 2022، وذلك بعد أشهر قليلة من مغادرة ستاروفويت لمنصبه كحاكم للمنطقة.

وسبق لستاروفويت أن تولى رئاسة الوكالة الفيدرالية الروسية للطرق لست سنوات، قبل أن يتولى مناصب إدارية عليا في القطاع العام.