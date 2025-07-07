هل سوف ترتفع الدوجكوين بنسبة 50% ؟

هل سوف ترتفع الدوجكوين ام لا؟

عند طرحنا لسؤال هل سوف ترتفع الدوجكوين، سنرى أن الدوجكوين في الوقت الحاضر قد فقد تركيز المتداولين الذين تغذيه عوامل خارجية متعددة. اتجاهات الأصول جانبية حتى وما لم تتلقى دفعة كبيرة. لذلك، على الرغم من تحوم السعر حول المستويات العليا، فقد ينخفض سعر الدوجكوين بقوة. بمناسبة بداية الأسبوع في ملاحظة هبوطية، يخشى أن يصل الأصل إلى المستويات الأدنى مرة أخرى.

كان سعر الدوجكوين يتجه داخل قناة ضيقة بين 0.13 دولار و 0.2 دولار وينتظر بصمت الاختراق. خرج السعر مؤخرا من التوحيد بعد أن أعلنت شركة تيسلا عن مدفوعات الدوجوين DOGE. لكنه أظهر للتو ارتدادا وهميا كان مؤشرا على انعكاس الاتجاه حيث لم يكن قادرا على الصمود فوق 0.15 دولار. علاوة على ذلك، فقد سجل قاعا منخفضا بدلا من قاع أعلى مما غذى التنبؤ بالاتجاه الهبوطي. اذا هل سوف ترتفع الدوجكوين بالنسبة للتحليل الفني؟

في سؤالنا هل سوف ترتفع الدوجكوين يجب ان نرى التوقعات والتحليلات الفنية، تعتبر توقعات الدوجكوين على المدى القصير والمتوسط والطويل هبوطية للغاية ويمكن أن تخترق النطاقات التي تم الحفاظ عليها جيدا في النطاقات الوسطى للقناة. على الرغم من أن الزخم هبوطي إلى حد ما، إلا أنه لا يزال مؤثرا قليلا حيث يعرض MACD أشرطة حمراء صاعدة بينما يكون الرسم البياني في قاع.

يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة شركة تيسلا ايلون ماسك أنه سيأكل وجبة McDonald’s على التلفزيون إذا قبلت سلسلة المطاعم الدوجكوين (DOGE) كدفعة. هذه التغريدة هي الأحدث من بين محاولات الملياردير العديدة للتأثير على سعر الدوجكوين، وقد رفعت قيمة الأصول بنسبة 8 ٪ لبضع ساعات قبل أن يتم محو هذه المكاسب على الفور.

بينما أثر ايلون ماسك تاريخيا على أسواق العملات الرقمية، يبدو أن قوته تتضاءل مع بدء المستثمرين في إعطاء الأولوية للأساسيات على الضجيج الذي لا أساس له. دعنا نستكشف لماذا لا يستطيع ايلون ماسك إيقاف انهيار الدوجكوين الذي لا هوادة فيه.من ناحية أخرى، فإن مؤشر القوة النسبية ينخفض بشدة ووصل إلى مستويات أقل من 50 مما يدل على اتجاه هبوطي ملحوظ> ومن المثير للاهتمام أن الحجم غير المتزن ثابت مما يشير إلى الطلب من المشترين والعرض من البائعين هو التوازن. تقع أقرب منطقة مقاومة حول 0.15 دولار إلى 0.16 دولار بينما لا تزال منطقة الدعم موجودة بقوة حول 0.13 دولار.

اذا في سؤالنا هل سوف ترتفع الدوجكوين، ماذا تعتقد بعد، هل العملة في صعود؟، شاركنا برأيك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمنصة عربيوم.