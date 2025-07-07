اليمن عاجل: 3 أحرف شرط تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية

حدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي 6 مبادئ أساسية لتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية، وذلك وفق دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الذي طرح مؤخراً للاستفتاء.

ويهدف المركز من ذلك إلى بيان الأسس والمبادئ التوجيهية التي تُعتمد في عملية اختيار أسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتقديم إطار عمل يضمن انسجام الاسم مع رؤية وأهداف الكيان، كما يسعى الدليل إلى تعزيز تنمية القطاع من خلال توضيح الإجراءات المتبعة في اختيار الأسماء بشكل منهجي وفعّال.

التعابير والإشارات



ومن بين الاشتراطات الـ 6 التي تضمنها الدليل، هو أن يعبر اسم الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الصندوق، عن طبيعة نشاطها وخدماتها المقدمة بوضوح، وأن يكون فريدًا وغير مكرر تمامًا، وألا يقل طوله عن ثلاثة أحرف، وألا يدل الاسم على أي تعبير أو إشارة أو رسم يتضمن إساءة للدين، أو يتطابق أو يتشابه مع رموز ذات طابع ديني، أو يحتوي على أي تعبير أو إشارة أو رسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

أسماء المناطق

تضمنت الاشتراطات كذلك، ألا يحتوي الاسم على شعارات عامة، أو أعلام، أو رموز وأسماء مرتبطة بالمملكة أو بالدول التي تعاملها بالمثل، أو بالدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفًا فيها، أو بمنظمات دولية أو حكومية، وكذلك تجنب أي تقليد لهذه الشعارات أو الرموز أو الأسماء، إلا في حال الحصول على تصريح رسمي من الجهة المالكة لها، وألا يشتمل الاسم على أسماء المناطق، أو المدن، أو القبائل، أو الأماكن العامة، وتجنب استخدام الأسماء التي قد تُضلل الجمهور أو التي تتطابق أو تتشابه مع أسماء الخدمات المرتبطة بأنشطة الجهات الحكومية، أو التي تشتق من أسماء منصات أو خدمات أخرى.

كما حظر الدليل 91 أسما لا يجوز تضمينه ضمن اسم الجمعية، ومن ذلك الإقليمية، والأميرية، والخليجي، والدولي، والسعودية، والعربية، والعالمية، والوطني، والملكي، والملكية، إلى جانب عديد من الأسماء الأخرى.

المبادئ الأساسية لتسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية

1- أن يعبر اسم الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الصندوق، عن طبيعة نشاطها وخدماتها.

2- أن يكون فريدًا وغير مكرر تمامًا، وألا يقل طوله عن ثلاثة أحرف.

3- ألا يدل الاسم على أي تعبير أو إشارة أو رسم يتضمن إساءة للدين.

4- ألا يحتوي الاسم على شعارات عامة، أو أعلام، أو رموز وأسماء مرتبطة بالمملكة.

5- ألا يشتمل الاسم على أسماء المناطق، أو المدن، أو القبائل، أو الأماكن العامة.

6- تجنب استخدام الأسماء التي قد تُضلل الجمهور أو التي تتطابق أو تتشابه مع غيرها.