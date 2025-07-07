اليمن عاجل: ضربة ريودي جانيرو.. بريكس يكشر عن أنيابه ويوجه إنذارا قويا لصندوق النقد

إيه اللي بيحصل في ريو دي جانيرو؟ وليه دول البريكس رافعين راية التحدي قدّام صندوق النقد الدولي؟ وإزاي التكتل ده ممكن يقلب الموازين في سوق التمويل العالمي؟ وايه معنى ان دول الجنوب بتاخد الكلمة من الكبار؟.. استنى بس.. لأن اللي حصل الأيام دي في البرازيل.. مش قليل خالص.

في قلب ريو دي جانيرو.. وزراء مالية مجموعة البريكس اجتمعوا.. والبيان اللي خرج منهم مش بس شديد اللهجة.. لأ.. ده أول مرة في تاريخ البريكس يتفقوا على موقف موحّد بالشكل ده ضد النظام المالي العالمي اللي بقاله سنين متسيّد من غير منازع.

الوزرا طالبوا بإصلاح جذري في صندوق النقد الدولي.. وده مش مجرد كلام نظري.. لكن دي مطالب واضحة وصريحة بإعادة توزيع حقوق التصويت جوه الصندوق.. وان اللي يحددها مش الدول اللي معاها فلوس بس.. لأ.. كمان لازم يتاخد في الاعتبار الناتج الاقتصادي الحقيقي.. وقوة العملة.. وقوة الشراء الكامنة.

يعني بالبلدي كده.. مش منطقي إن اقتصاد زي البرازيل أو الهند أو حتى مصر.. يكون ليه صوت ضعيف قدام اقتصاد أصغر بكتير بس جاي من أوروبا الغربية.. البريكس قالوها صريحة.. اتفاق ما بعد الحرب العالمية التانية انتهى زمنه.. ولازم النظام العالمي يتحدث.

وفي نص البيان كتبوا كده بالحرف.. لازم إعادة تنظيم الحصص بحيث تعكس المراكز النسبية الحقيقية للأعضاء في الاقتصاد العالمي.. مع حماية حصص الدول الأضعف اقتصاديا.

طب ده معناه إيه؟

معناه إن بريكس بتقول لصندوق النقد الدولي: مش هتفضلوا لوحدكم في الكادر.. إحنا هنا.. وإحنا لينا كلمة.

والأهم من كده إن الاجتماع ده بييجي قبل قمة القادة في نفس المدينة.. ريو دي جانيرو.. وده توقيت مقصود جدًا.. لأن البريكس بعد التوسعة اللي حصلت في 2024 بقت حاجة تانية خالص

دلوقتي البريكس مش بس الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا.. لأ بقى معاهم مصر.. والسعودية والإمارات.. وإيران.. وإثيوبيا.. وإندونيسيا.

يعني التكتل ده بقى يمثل أكتر من ٤٠٪ من سكان العالم.. وبيدير حوالي ٣٥٪ من الناتج العالمي.. قوة اقتصادية.. وسياسية.. ومصرفية.. بتعيد تشكيل الخريطة

والمفاجأة الأكبر.. ان البيان أشار لمناقشات بتدور حوالين إنشاء آلية ضمان جديدة.. مدعومة من بنك التنمية الجديد بتاع البريكس.. هدفها الرئيسي تقليل تكلفة التمويل.. وفتح الطريق قدام الاستثمارات في الدول النامية.

يعني مش بس البريكس بيقولوا لصندوق النقد الدولي إحنا مش عاجبنا اللي بيحصل.. دول كمان بيبنوا بديل حقيقي.. بديل في التمويل.. في الضمانات.. وفي طريقة إدارة الدين.

طيب السؤال هنا.. هل البريكس يقدروا فعلًا يغيروا قواعد اللعبة؟

الحقيقة إنهم ماشيين في السكة دي بخطوات سريعة.. خصوصًا مع تزايد الغضب في الدول النامية من الشروط اللي بيحطها صندوق النقد.. واللي كتير شايفينها مش عادلة.. وبتكبل الاقتصاد أكتر ما بتساعده.

البريكس عايزين يعيدوا تعريف العدالة في النظام المالي.. مش بمعنى العدل المثالي.. لكن بمعنى إن الصوت يوزن على قد الإنتاج الحقيقي مش الجغرافيا السياسية.

والمثير بقى.. إن فيه استعداد داخل البريكس لدعم كل الدول اللي عايزة تتحرر من الاعتماد الكامل على أدوات الغرب المالية.. وده بيخليهم بجد مشروع بديل عالمي.