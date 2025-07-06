اليمن عاجل: شروط الحصول على قرض شخصي بدون ضمانات من البنك التجاري الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي (CIB) لعملائه من الأفراد باقة متطورة من القروض الشخصية التي لا تتطلب أي ضمانات، وذلك ضمن استراتيجيته المستمرة لتلبية احتياجات العملاء المالية بأسلوب مرن وسلس، يراعي تنوع المتطلبات اليومية دون تعقيدات أو إجراءات مطولة.

وفي هذا التقرير من بانكير، سوف نستعرض تفاصيل شروط الحصول على قرض شخصي بدون ضمانات من البنك التجاري الدولي CIB، والمستندات المطلوبة، وقيمة القرض.

قرض شخصي بدون ضمانات من CIB

صمم البنك هذا النوع من التمويل ليغطي كافة الأغراض الاستهلاكية، سواء كانت لشراء أجهزة أو سلع معمرة، أو لتسديد المصروفات الدراسية، من خلال شراكات متعددة مع جهات تعليمية وتجارية تتيح للمقترضين باقة من المميزات الحصرية، أبرزها الخصومات والعروض الترويجية.

يمكن للعميل سداد القرض خلال فترة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لما يتناسب مع إمكانياته المالية، مما يمنحه هامش أمان واستقرار في إدارة التزاماته الشهرية.

شروط الحصول على قرض شخصي بدون ضمانات

شروط الحصول على قرض بدون ضمانات من CIB

يتيح البنك الحصول على هذا القرض وفقًا للشروط التالية:

الحد الأدنى للسن عند التقديم: 21 سنة

الحد الأقصى للسن عند آخر قسط: 60 سنة

الحد الأدنى للدخل الشهري: 10,000 جنيه للموظفين 20,000 جنيه لأصحاب المهن الحرة

يشمل القرض تغطية تأمينية على الحياة، بحيث يُعفى الورثة من السداد في حال وفاة العميل

المستندات المطلوبة للحصول على قرض شخصي بدون ضمانات

لا تتطلب عملية التقديم تقديم ضمانات أو تعقيدات، وإنما تشمل المستندات المطلوبة:

نموذج طلب القرض

بطاقة رقم قومي سارية

إثبات دخل حديث (خطاب مفردات مرتب أو كشف حساب لآخر 3 شهور)

لا حاجة لإثبات الدخل إذا كان الراتب يحول للبنك مباشرة

خطوات التقديم على قرض شخصي بدون ضمانات

يتاح للعملاء التقديم بسهولة من خلال:

زيارة أحد فروع البنك التجاري الدولي المنتشرة على مستوى الجمهورية

تقديم الأوراق المطلوبة

متابعة الإجراءات من خلال موظف خدمة العملاء حتى الموافقة النهائية

قيمة القرض الشخصي بدون ضمانات من CIB

شروط الحصول على قرض شخصي بدون ضمانات

يمنح البنك قرضا تصل قيمته إلى 9 ملايين جنيه بدون الحاجة لأي ضمانات، ويسمح بتحديد الأقساط بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري، مع فترات سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، لتناسب مختلف القدرات المالية.

قروض شخصية بضمان شهادات الادخار أو الودائع

كما يوفر CIB أيضًا قروضا بضمان شهادات الادخار أو الودائع، بنسبة تمويل تصل إلى 95% من قيمة الشهادة، وبحد أدنى 10,000 جنيه، وفترات سداد تبدأ من عام واحد وتصل إلى 10 سنوات، مع خيارات سداد مرنة (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي أو سنوي).

يتاح هذا النوع من القروض للمصريين وغير المصريين على حد سواء، ابتداء من عمر 21 عامًا، لتلبية احتياجات أكبر شريحة من العملاء.