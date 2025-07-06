اليمن عاجل: صناعة المستقبل.. مصر بتعمل إيه علشان تتوسع في صناعة السيارات الكهربائية

تصنيع السيارات في مصر واحدة من الخطوات اللي الحكومة مركزة عليها في الفترة دي خصوصا السيارات الكهربائية.. ياتري الحكومة بتتحرك ازاي في الملف ده وآية مستهدفات مصر من التوسع في صناعة السيارات الكهربائية.

في الوقت الحالي العالم كله اتجه للتطور والاعتماد علي الاقتصاد الأخضر والوقود المستدام، وكمان المؤسسات العالمية حطت قواعد وشروط للتصنيع بهدف الحفاظ علي المناخ والتحكم في درجات الحرارة خصوصا أن العالم كله حاليا بيشهد حالة من التخبط في الظروف المناخية وارتفاع كبير في درجات الحرارة وتغيير نسبي في فصول السنة.

طبعا كلنا فاكرين المؤتمر الكبير اللي مصر نظمته في 2022 والنجاح الكبير اللي اظهرته مصر في إستضافة المؤتمرات والفعاليات الكبيرة وده ظهر من خلال البنود اللي وقعت عليها الدول المشاركة في المؤتمر واللي كانت مصر واحدة منهم وحاليا كل العالم بيتجه للتحول للممارسات الخضراء والحفاظ علي المناخ، والتحول الاخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.

واحدة من الحاجات اللي الحكومة بدأت وحطت خطة وطنية واستراتيجية كبيرة فيها هيا صناعة السيارات في مصر واللي الحكومة عندها خطة انها تتحول للدولة الأكبر في افريقيا والشرق الأوسط في النوع ده من الصناعات، وفعلا الحكومة في الفترة اللي فاتت فتحت الباب قدام القطاع الخاص للدخول للسوق المصري لبناء وتشغيل المصانع لإنتاج الماركات المختلفة من السيارات اللي بيحتاجها المواطن المصري.

واحدة من الحاجات اللي الحكومة اتوسعت في انتاجها ووجودها في مصر هيا السيارات الكهربائية واللي الحكومة، وده واحدة من الحاجات اللي العالم كله اتجه ليها.

وده بسبب انها تقدم بديل نظيف وصديق للبيئة وكمان بتتميز بانخفاض تكاليف تشغيلها وصيانتها على المدى الطويل، ده غير أن بتستهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وعلشان الحكومة تحفز المواطنين علي الإقبال علي النوع ده من السيارات فالحكومة توسعت في إنشاء شبكات موسعة من محطات شحن السيارات الكهربائية، خصوصا في المدن الكبيرة وبدأت كمان تدخل عدد كبير من المحافظات، وكمان الحكومة اتجهت للتعاون مع القطاع الخاص لتسريع تنفيذ المحطات شحن السيارات، وكمان قدمت حوافز كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء مصانع لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية محليًا.

التسهيلات اللي قدمتها مصر لتصنيع والتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية تضمن كمان إتاحة إعفاءات جمركية وضريبية على السيارات الكهربائية، وإصدار لوائح خاصة لتسهيل ترخيص وتشغيل السيارات الكهربائية، ده غير أن الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتدعم مراكز البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات لتطوير تكنولوجيا البطاريات ومحركات السيارات الكهربائية، وكمان بتشجيع الابتكار المحلي في تقنيات الشحن الذكي والقيادة الذاتية.

الجهود اللي قامت بيها الحكومة علي مدار الشهور اللي فاتت نتج عنها نتائج ملموسة علي أرض الواقع منها تدشين أول سيارة كهربائية مصنعة محليا بالتعاون مع شركاء دوليين، وكمان الحكومة بدأت التشغيل التجريبي لحافلات النقل العام للسيارات الكهربائية في عدد كبير من المدن، واطلقت عدد من المبادرات التوعية لتوعيه المواطنين عم فوائد السيارات الكهربائية، وحاليا الحكومة بتستهدف الوصول لنسبة 30% من السيارات الجديدة اللي بتتباع في السوق المصري يكون تصنيعها محليا في مصر في 2030، والتوجه ده هدفه خفض انبعاثات قطاع النقل بنسبة 40%، وكمان توفير عدد كبير من فرص العمل في مجالات التصنيع والصيانة والتكنولوجيا للشباب. الأيدي العاملة المصرية.