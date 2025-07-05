اليمن عاجل: خفض أم تثبيت؟.. 3 سيناريوهات على طاولة البنك المركزي المصري في اجتماع 10 يوليو

مصر علي موعد جديد للجنة السياسات النقدية واللي هتعقد اجتماع مهم جدا يوم 10 يوليو الجاري.. يا ترى ايه السيناريوهات اللي هتكون معروضه قدام اللجنة واية ابرز القرارات المتوقع صدورها.

في الوقت الحالي قرارات لجنة السياسات النقدية بقت من الحاجات اللي بتشغل بال عدد كبير من المصريين سواء كانوا مهتمين بالاقتصاد والأوعية الادخارية أو حتي مهلوش في الاقتصاد وارقامه، وده لسبب مهم جدا أن القرارات اللي بتخرج عن لجنة السياسات النقدية بتكون لها انعكاسات كبيرة علي كل الأسعار المتعلقة بالسلع والخدمات اللي بيحتاجها كل مصري.

الاهمية الكبيرة اللي بيكتسبها الاجتماع اللي جاي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي واللي هيكون يوم 10 من شهر يوليو بسبب كونها جاية بعد اجتماعين مهمين عقدتهم اللجنة خلال الشهور اللي فاتت واللي خرج عنهم قرارات بخفض اسعار الفائدة بمعدل 225 نقطة أساس خلال الاجتماع الأول و 100 نقطة اساس في الاجتماع التاني.

طيب ايه توقعات والسيناريوهات المطروحة قدام لجنة السياسات النقدية اللي جاي؟.

في 3 سيناريوهات ملهوش رابع هيكونوا مطروحين قدام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أول السيناريوهات دي هو صدور قرار برفع أسعار الفايدة، وده قرار مستبعد تماما أن يخرج عن اللجنة خصوصا بعد القرارات اللي فاتت بخفض اسعار الفايدة، واستمرار انخفاض التضخم في مصر، ده غير النتائج الايجابية اللي بتستهدفها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.

السيناريو التاني واللي مطروح ومرشح أنه يخرج بيه قرار من لجنة السياسات النقدية هو خفض جديدة لاسعار الفايدة في مصر، وده سيناريو متوقع حدوثه وبقوه، خصوصا أن الحكومة عندها خطة حاليا لاستمرار خفض اسعار الفايدة، وكمان بسبب الآثار السلبية الكبيرة اللي بتسببها الأسعار العالية للفائدة علي الاقتصاد المصري، وكل المحليين بتوقعوا أن الاجتماع اللي جاي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الأكيد أنه هيصدر عنها قرار بخفض جديد لاسعار الفايدة.

أما السيناريو الثالث اللي مطروح قدام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو تثبيت اسعار الفايدة، وده سيناريو مطروح ولكن مش بقوة القرارات المتوقعة بخفض اسعار الفايدة، واشد المتشائمين بيقولوا أنه لو محصلش خفض لاسعار الفايدة ، فيكون القرار الأقرب هو تثبيت اسعار الفايدة للفترة اللي جاية.