اليمن عاجل: مفاجأة النص التاني من 2025.. الدهب هيعملها ولا إيه ؟

في 2025 العيون كلها علي أسعار الذهب، خصوصا أنه شهد تقلبات كبيرة في الأسعار.. بس السؤال حاليا ياتري الأسعار في النصف التاني من السنة هتكون رايحة علي فين وهل هنشهد ارتفاعات كبيرة زي ما حصل في النصف الأول من السنة.

سنة 2025 كانت سنة مهمة جدا في أسعار الذهب خصوصا انها شهدت حدوث تقلبات شديدة جدا في الأسعار ما بين ارتفاعات بأرقام كبيرة جدا وبعدها إنخفاض بأرقام كبيرة جدا برضوا، وده خلي في ترقب عن الناس لمعرفة أسعار الذهب في النصف الثاني من السنة وهل الأسعار هتفضل مستمرة في التقلب ما بين الصعود والهبوط ولا الأسعار هتستقر من جديدة واية الأسباب اللي ممكن تؤدي لوجود تقلبات في أسعار الذهب أو استقراره.

طيب اية الأسباب اللي خلت أسعار الذهب في مصر تشهد تقلبات كبيرة كده الفترة اللي فاتت ؟.

في البداية لازم نكون عارفين ان إرتفاع وانخفاض أسعار الذهب في مصر بيكون لها أكثر من عامل أولهم التأثر بالسعر العالمي واللي كل ما يرتفع الأسعار المحلية عندنا في مصر برتفع معاه ولو انخفضت الأسعار المحلية برضوا بتنخفض معاه ده طبعا غير الاختلافات اللي بتحصل في أسعار الصرف والقرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة ده غير طبعا ارتفاع وانخفاض العرض والطلب علي محلات الصاغة، وكلها عوامل بتأثر علي أسعار الذهب.

في النصف الأول من 2025 العالم كله شهد تحويلات جيوسياسية واقتصادية جذرية، والتحويلات دي خلت أسعار الذهب العالمية ترتفع لمستويات قياسية ووصلت سعر الاونصة لأكثر من 3500 دولار لاول مرة في التاريخ .

أما بقي عن توقعات أسعار الذهب في مصر في النصف التاني من 2025، ففي جمهور من المحليين الاقتصاديين بياكدوا ان ألاسعار مرشحة للاستقرار النسبي الهدوء السياسي النسبي اللي بدأ يظهر علي التغيرات الجيوسياسية اللي حصلت في الشهور اللي فاتت، وده طبعا بينعكس علي الأسعار العالمية للذهب .

في جمهور تاني بياكد أن أسعار الذهب في مصر مرشحة وبقوة للزيارة بسبب الأقبال من الناس علي محلات الصاغة لشراء الذهب بسبب مواسم الزواج والمصايف وده ممكن يزود السعر على المستوى المحلي حتى لو السعر العالمي مستقر.

لازم تكون عارفين كمان أن في أكثر من عامل هيتحدد عليهم أسعار الذهب رايحة فين في النصف الثاني من 2025، أولهم سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ولو حصل استقرار أو تحسن في قيمة الجنيه فده ممكن يخفف من حدة ارتفاعات أسعار الذهب، تاني القرارات اللي هتتحكم في أسعار الذهب في النصف الثاني من 2028 هيا قرارات البنك المركزي المصري، واللي لو استمر في خفض الفائدة، ده هيخلّي الناس تميل أكتر للذهب كملاذ آمن بدل من الشهادات البنكية، وأخيرا سياسة العرض والطلب في السوق المحلي ولو حصل اي نقص في المعروض المحلي بسبب ضعف الاستيراد أو ارتفاع الجمارك، فده هيأدي لارتفاعات مفاجئة في الأسعار.