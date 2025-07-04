ما هو مشروع Polkadot وهل الوقت مناسب للشراء؟

ما هو مشروع Polkadot؟

مشروع Polkadot يعتبر بروتوكولًا متعدد السلاسل، وتعمل هذه السلاسل على تسهيل عملية النقل ليس فقط التوكنات بل لأي بيانات أو أنواع أصول رقمية ،حيث يسمح هذا البروتوكول لسلاسل الكتل القابلة للتشغيل أن تقوم بعملية التبادل فيما بينها.

كما يسعى المشروع لعدة أمور من أهمها :

إنشاء شبكة ويب لامركزية خاصة يقوم المستخدمون بالتحكم بها، عن طريق نظام التشغيل البيني.

تبسيط إنشاء التطبيقات اللامركزية وتمكين المستخدمين والمؤسسات والخدمات الأخرى من انشاءها بسهولة.

ويعمل بروتوكول Polkadot على كل من السلاسل العامة أو السلاسل الخاصة Private chains ، وبين الشبكات غير المرخصة، والتقنيات المختلفة.

,ونتيجة لذلك فإن بلوكشين Polkadot يسمح بمشاركة المعلومات والمعاملات من خلال سلسلة الترحيل ، كما أن رمز الـ DOT الأصلي في Polkadot يخدم ثلاثة أهداف رئيسية:

توفير إدارة الشبكة.

توفير إدارة العمليات.

إنشاء سلاسل متوازية parachains.

يحوم سعر البولكادوت Polkadot على طول مستويات الدعم الحرجة منذ أكثر من أسبوع وقد يؤدي هذا التوحيد إلى رفع مستوى قريبا جدا. ومع ذلك، قد يكون الدخول في صفقة سعر DOT حاليا متشككا قليلا في الوقت الحالي. اذا هل الوقت مناسب لشراء البولكادوت ؟.

هل الوقت مناسب لشراء البولكادوت

انخفض سعر DOT إلى الهاوية بأكثر من 40٪ مؤخرا مما دفع السعر نحو مستويات الدعم الحاسمة حول 16 دولارا. منذ ذلك الحين، ارتفع الأصل قليلا واستمر في التماسك فوقه مباشرة.

من ناحية أخرى، يكون الدعم الأسبوعي أقل بقليل من منطقة السعر الحالية عند 15 دولارا، وقد تؤدي إعادة النظر في هذه المستويات إلى جذب المستثمرين. هذا هو الوقت الذي يمكن أن يؤدي فيه سعر DOT إلى ارتفاع ملحوظ ومع زخم صعودي قوي، قد يتجه الأصل لاختبار المقاومة التالية بالقرب من 24 دولارا.

وبالتالي إذا ارتجف سعر DOT قليلا، فستكون فرصة جيدة للمتداولين لفتح مركز طويل مع تراجع آخر وجني الأرباح عند المتوسط المتحرك ل 50 يوما.

في سؤالنا هل الوقت مناسب لشراء البولكادوت يجب ان نقوم بتحليل فني بسيط، من المتوقع أن يحوم سعر DOT حول نفس المستويات لبعض الوقت أكثر ويخضع أخيرا لمسار صعودي ملحوظ. قد يرتفع الارتفاع في النهاية ولكن في أسوأ السيناريوهات إذا فشل المضاربون على الارتفاع في رفع السعر، فقد يتم اختبار الدعم السفلي الذي يمثل أيضا منطقة طلب ضخمة بين 10 دولارات و 12 دولارا.

بعد التذبذب الجانبي لمدة سبعة أسابيع تقريبا، أدت عمليات البيع المكثفة في 21 يناير إلى فقدان وزارة النقل نطاقها المتذبذب من 29.9 دولارا إلى 23.11 دولارا. منذ ذلك الحين، سيطر المضاربون على الانخفاض حيث قلبوا مستوى الدعم البالغ 23.11 دولار لخمسة أشهر للمقاومة.

اندفعت العملة البديلة للمس أدنى مستوى لها في 25 أسبوعا في 24 يناير، مسجلة انخفاضا بنسبة 38.34٪ (اعتبارا من 20 يناير). على مدار الأيام القليلة الماضية، شكلت DOT مثلثا صاعدا (أبيض) على الرسم البياني للأربع ساعات حيث مارس المضاربون على الارتفاع ضغطا متزايدا.

في وقت النشر، تم تداول البديل بسعر 18.92 دولارا. وقف مؤشر القوة النسبية عند علامة 55. بعد اختبار منطقة ذروة البيع، شهدت انتعاشا يقارب 39 نقطة وتجاوز خط الوسط. بينما كان متطابقا مع السعر، في الغالب، وقف الدعم الفوري عند مستوى 50. علاوة على ذلك، تمكن CMF من الانتعاش فوق خط الوسط وأظهر تحيزا صعوديا. ومع ذلك، لا يزال OBV غير قادر على الإطاحة بمقاومته الفورية.

قد يكون الفتيل الموجود أسفل هذه المستويات مخيفا جدا للأصل الذي قد يجبر على إنشاء عدة قيعان منخفضة منخفضة مما يبطل النظرية الصعودية.

اذا للأجابة على سؤالنا هل الوقت مناسب لشراء البولكادوت، نرى ان الجواب يعرض سعر البولكادوت (DOT) الى كلا الاحتمالين ولكن احتمال الارتفاع أكثر. وبالتالي بعد التماسك لبعض الوقت، يمكن للمرء أن يتوقع انعكاس اتجاه ملحوظ قريبا.