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سامسونج أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم

مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري

تمكنت الشركة الكورية العملاقة من الحفاظ على مكانتها كأكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم بناءً على إحصائيات عام 2021. ولكن يبدو أن شركة شاومي مستمرة في زيادة نموها بشكل ملحوظ للغاية.

تأتي إلينا هذه المعلومات من موقع IDC والذي شاركنا بإحصائية عام 2021 والربع الرابع من عام 2021.  لنتحدث أولاً عن الإحصائية الإجمالية لعام 2021.

تمكنت شركة سامسونج من بيع 272 مليون هاتف ذكي خلال عام 2021، وهذي النسبة تعادل 20.1% من إجمالي عدد الهواتف الذكية التي تم بيعها خلال نفس العام، مُسجلة نمو بنسبة 6% على أساس سنوي.

احتلت الشركة الأمريكية، آبل، المرتبة الثانية مباشرة مع 235.7 مليون هاتف ذكي تم بيعه خلال العام الماضي، بحصة سوقية تبلغ 17.4%، وحققت الشركة زيادة في نسبة النمو تبلغ 15.9% على أساس سنوي.

بالنسبة للشركة الصينية، شاومي، فلقد تمكنت من بيع 191 مليون هاتف ذكي وحصلت على حصة سوقية بنسبة 14.1% بينما سجلت نمو بنسبة 29.3% على أساس سنوي. من بين الخمسة شركات في الإحصائية، يبدو أن نمو شركة شاومي هو الأكثر أهمية.

ولكن تمكنت أيضاً شركة أوبو من النمو بنسبة 20.1% على أساسي سنوي، حيث باعت الشركة 133.5 مليون هاتف ذكي وحصلت على حصة سوقية بنسبة 9.9%. باعت شركة فيفو 128.3 مليون هاتف ذكي وحصلت على 9.5% من السوق، بينما سجلت نمو بنسبة 14.8%.

آبل تحتل الصدارة خلال الربع الرابع من عام 2021

أما إذا حاولنا النظر إلى نتائج الربع الرابع من عام 2021، فلقد تمكنت الشركة الأمريكية من أن تحتل الصدارة عن طريق بيع 84.9 مليون هاتف ذكي خلال الفترة وحصلت على 23.4% من السوق.

باعت سامسونج خلال الربع الرابع من العام الماضي 68.9 مليون هاتف ذكي وحصلت على 19% من القيمة السوقية. أما شاومي فلقد جاءت في المركز الثالث مرة أخرى مع بيع 45 مليون هاتف ذكي وما يصل إلى 12.4% من القيمة السوقية.

باعت شركة أوبو 30.1 مليون هاتف، بينما باعت فيفو 28.3 مليون هاتف وحصلت كلتاهما على حصة سوقية بلغت 8.3% و 7.8% على التوالي.

مصطفي الجعبري
مصطفي الجعبري
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