اليمن عاجل: وانت في بيتك.. 3 طرق تستعلم بيها عن فاتورة الكهرباء

مش لازم تستنى المحصل ولا تلف على مكاتب الكهرباء.. من دلوقتي تقدر تعرف فاتورة الكهرباء وانت قاعد في بيتك بكام خطوة بسيطة على موبايلك.

الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع وزارة الكهرباء وفرتلك خدمة الاستعلام عن الفاتورة الشهرية أونلاين من غير أي مجهود.

الخدمة دي جزء من خطة التحول الرقمي اللي الدولة شغالة عليها علشان تسهل على الناس وتوفر وقتهم ومجهودهم، خصوصا في شهور الصيف ومع استهلاك الكهرباء اللي بيزيد مع المراوح والتكييفات.

فيه 3 طرق تقدر من خلالها تعرف فاتورتك بكل سهولة.

أول طريقة من موقع وزارة الكهرباء الرسمي.. تدخل على قسم الخدمات، تختار الاستعلام عن الفواتير، تكتب بياناتك زي الاسم والمحافظة والرقم القومي ورقم العداد.. وتضغط استعلام تشوف الفاتورة على طول.

ثاني طريقة من المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.. بتدخل تسجل حساب، تضيف طلب جديد، تكتب رقم العداد وبياناتك وتظهرلك الفاتورة وكمان تقدر تدفع أونلاين.

وثالث طريقة من خلال مواقع شركات توزيع الكهرباء على حسب مكانك.. كل شركة عاملة خدمة إلكترونية تسهّل على أهالي محافظتها يعرفوا فواتيرهم.

الخدمة متاحة لكل الناس في كل المحافظات.. ولو انت من اللي بيتابعوا استهلاكهم وعايز تتجنب تراكم الفواتير، يبقى تابع كل شهر وخلي بالك من استهلاكك.