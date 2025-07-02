الاردن يخطط لإطلاق عمله رقميه جديدة

قال محافظ البنك المركزي الأردني مؤخرا إن مؤسسته تدرس إمكانية إطلاق عملة رقمية قانونية، واحدة سيتم ربطها بعملتها الوطنية. كما أشار إلى أنه قد يسمح في النهاية بتداول العملات الرقمية في الأردن بمجرد وضع التشريعات اللازمة. اذا ماهي العلاقة الاساسية بين البنك الاردني والعملات الرقمية، وهل ترغب الاردن حقا بأطلاق عملة رقمية مركزية

الأردن والعملات الرقمية

قال محافظ البنك المركزي الأردني إن الأردن يدرس حاليا ويستكشف إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي مرتبطة بعملته الدينار الأردني.

تداول العملات الرقميه في الأردن

بالإضافة إلى ذلك، أشار المحافظ عادل الشركس إلى أن البنك المركزي الأردني قد يسمح في النهاية بتداول العملات الرقمية بمجرد وضع الإطار التنظيمي المناسب.

جاءت تصريحات شركس، التي أدلى بها خلال اجتماع عقد لمناقشة العملات الرقمية، بعد أن حذر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، خير أبو صعيليك، من المخاطر التي تصاحب تداول العملات الرقمية.

في نفس الاجتماع، ورد أن الحضور تحدثوا أيضا عن نوع النظام التنظيمي الذي قد يكون ضروريا لحماية المستثمرين من مثل هذه المخاطر. ناقشوا أيضا خطة إطلاق منصة تداول العملات الرقمية المنظمة.

من جانبه، نقل عن محافظ البنك المركزي الأردني في تقرير، شرح أسباب حظر الأردن لتداول العملات الرقمية. واستشهد بالصين وأربع دول عربية أخرى قال إنها حظرت أيضا تداول العملات المشفرة. قال الشركس إن الأردن قد حظر تداول العملات الرقمية من أجل حماية المستثمرين من مخططات الاستثمار الاحتيالية في التشفير.

قوانين جديدة لتنظيم تداول العملات المشفرة في الاردن

وفي الوقت نفسه، نقل عن شركاس أيضا في التقرير ما يشير إلى أنه بمجرد وضع الإطار الصحيح، قد يتمكن الأردنيون من تداول العملات الرقمية. هو قال:

فيما يتعلق بخطط إصدار عملة رقمية أردنية، تجري دراسة لتطوير عملة رقمية قانونية مرتبطة بالدينار الأردني. من الممكن في المستقبل السماح بتداول العملات الرقمية، بعد سن التشريعات والقوانين”.

=حذر البنك المركزي الأردني من أن العملات الرقمية شديدة التقلب وتواجه مخاطر عالية لخفض قيمتها. على سبيل المثال، في أبريل 2021، كان سعر عملة البيتكوين الواحدة حوالي 64000 دولار. بحلول مايو 2021، انخفض سعر البيتكوين الواحد إلى 38000 دولار. وبالتالي، إذا استثمر مواطن أردني في عملة رقمية في أبريل، فسيخسر استثماره بعد أقل من شهرين.