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اليمن عاجل: نتوقع خفض الفائدة في وقت لاحق من 2025.. والاقتصاد الأمريكي في وضع جيد

عبد الملك
عبد الملك

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأمريكي كان سيُخفّض أسعار الفائدة الآن لولا خطة الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وعندما سُئل باول خلال جلسة نقاشية عمّا إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مجددًا الآن لو لم يُعلن ترامب عن خطته المثيرة للجدل لفرض رسوم على العديد من الشركاء التجاريين الأجانب في وقت سابق من هذا العام، أجاب: “أعتقد ذلك”.

وأضاف باول في الفعالية التي عُقدت خلال منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينترا، البرتغال: “في الواقع، علقنا العمل عندما رأينا حجم الرسوم الجمركية وجميع توقعات التضخم تقريبًا في الولايات المتحدة ترتفع بشكل ملحوظ نتيجةً لها”.

وأكد أن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد للغاية، والتضخم يتصرف كما توقعنا لكن نتوقع قراءات أعلى خلال الصيف.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إألى أننا ️نعتقد أن الشيء الحكيم الذي ينبغي فعله هو الانتظار ومعرفة المزيد و️الأغلبية العظمى في بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تتوقع خفض الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.


عبد الملك
عبد الملك
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