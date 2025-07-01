اليمن عاجل: بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة.. يا ترى أسعار البنزين والسولار هتزيد تاني

من بعد الاعلان عن زيادة ضريبة القيمة المضافة على خدمات كتير .. وكل الناس بتسأل يا ترى أسعار البنزين والسولار هتزيد تاني ولا لأ ؟ وايه علاقة القيمة المضافة بالمواد البترولية؟

بص يا سيدي .. ضريبة القيمة المضافة دي بتتحسب على أغلب السلع والخدمات .. والوقود كان ليه نسبة ثابتة بالفعل.. لكن أي زيادة عامة في الضريبة ممكن تخلي لجنة التسعير التلقائي للبنزين والسولار تعيد حساباتها.

اللجنة دي بتجتمع كل 3 شهور عشان تحدد الأسعار .. وبتبص على سعر خام برنت العالمي وسعر الدولار وتكلفة التكرير.

لو أسعار الوقود زادت .. ده معناه إن تكلفة النقل هتزيد .. وبالتالي كل حاجة هتغلى .. من أكلك لشربك لمواصلاتك.

لسه مش عارفين إيه اللي هيحصل بالظبط .. بس الأكيد إننا لازم نكون مستعدين لأي سيناريو.