جوجل تعلن عن مظهر جديد لخدمة جيميل

أعلنت شركة جوجل أن تنسيق Google Gmail الجديد، الذي يغير طريقة دمج Google Chat و Meet و Spaces، يكون متاحًا للتجربة بدءًا من شهر فبراير، على أن يصبح التنسيق الافتراضي بحلول شهر أبريل والخيار الوحيد بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2022.

ويجعل المظهر الجديد أدوات المراسلة الأخرى من جوجل، التي تعد جزءًا من مجموعة Workspace التي تركز على الأعمال التجارية، ليست مجرد نوافذ صغيرة تطفو جنبًا إلى جنب مع رسائلك الإلكترونية. ولكن تحصل على شاشة خاصة في جيميل يمكن الوصول إليها من خلال الأزرار الكبيرة على الجانب الأيسر.

وتسمي جوجل هذا المظهر الجديد بالعرض المتكامل، ويصبح مألوفًا قريبًا إذا كنت أحد عملاء Workspace.

وتقول جوجل إنك تتمكن من بدء اختبار التخطيط بنفسك اعتبارًا من الثامن من شهر فبراير. ويتم تحويل أي شخص لم يقم بتمكين المظهر الجديد (توضح جوجل أنه هناك مطالبة في وقت ما تشجعك على القيام بذلك)، إلى التنسيق الجديد بحلول شهر أبريل. ولكن يمكنك الرجوع إلى المظهر القديم من خلال الإعدادات.

ويختفي خيار الرجوع إلى المظهر القديم بحلول نهاية الربع الثاني عندما يصبح التنسيق الجديد التجربة القياسية لخدمة جيميل.

ويجري إدارة الدردشات والاجتماعات في تخطيط جيميل الحالي عبر شاشة واحدة، وهو أمر مفيد إذا كنت تحب كثافة البيانات.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التركيز على شيء واحد في كل مرة، تبدو الواجهة الجديدة وكأنها تمنحك وصولاً سهلاً إلى الأدوات الأخرى دون الحاجة إلى عرضها دائمًا عبر الشاشة.

جوجل تريد تغيير طريقة عملك ضمن جيميل

تقول الشركة إن هناك أيضًا فقاعات لإعلامك بما إذا كانت هناك أدوات أخرى تحتاج إلى انتباهك. وقد يكون ذلك أقل تشتيتًا من وجود قائمة بجميع الدردشات على يسار أو يمين رسائل البريد الإلكتروني، على سبيل المثال.

وأظهرت جوجل أنها تريد دمج جميع منتجاتها المتعلقة بالعمل معًا بعمق. ويمنح هذا التصميم نظرة لما يمكن أن يبدو عليه الدمج، مع أدوات مثل Spaces التي تتيح لك الانتقال إلى جدول بيانات دون مغادرة جيميل.

وتصف الشركة طريقة العرض الجديدة بأنها تتيح لك التبديل بسهولة بين البريد الوارد والمحادثات المهمة والانضمام إلى الاجتماعات دون الحاجة إلى التبديل بين علامات التبويب أو فتح نافذة جديدة.

كما تكون الخدمات أيضًا أكثر تكاملاً. ويعرض بحث جيميل رسائل الدردشة في الأشهر المقبلة. وذلك على غرار الطريقة التي كانت بها رسائل Hangouts أيضًا قابلة للبحث داخل جيميل.