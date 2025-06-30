اليمن عاجل: إعلان نتائج القبول بالبورد السعودي

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن نتائج القبول لبرامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات لعام 2025م، وذلك عبر بوابة المفاضلة والقبول في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضحت أن عدد المقبولين لهذا العام (8298) متدربًا في تخصصات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، التي يتخللها (62) برنامجًا تدريبيًا موزعة على (97) مركزًا تدريبيًا.

ودعت الهيئة المقبولين إلى الاطلاع على الجدول الزمني للتقديم والقبول على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الرئيسية والدبلومات، مشيرةً إلى أن آخر موعد لتسديد الرسوم سيكون في 17 يوليو القادم على أن يكون آخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل في 31 يوليو، وستكون محطة انطلاق التدريب الفعلية في 1 أكتوبر 2025.

