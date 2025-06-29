عملة رقمية جديدة منتظرة في الهند هذا العام

أعلنت الحكومة الهندية عن الإطلاق القادم للعملة الرقمية للبنك المركزي في البلاد، حيث قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان خلال خطاب الميزانية إن الروبية الرقمية سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي (RBI) في السنة المالية 2022.

إطلاق الروبية الرقمية لبنك الاحتياطي الهندي

أعلن وزير المالية الهندي نيرمالا سيترامان يوم الثلاثاء أثناء تقديم الميزانية الفيدرالية لعام 2022 في البرلمان أن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) سيصدر عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في العام المالي الجديد.

وأشارت إلى أن بسبب إطلاق تلك العملة الرقمية للبنك المركزي في العام المالي الجديد سيكون السبب في إعطاء الاقتصاد الرقمي دفعة كبيرة في المقابل، مع العلم أن العملة الرقمية ستعمل على جعل نظام الإدارة يقوم بشكل أكثر كفاءة وبأقل تكلفة.

لذلك يقترح تقديم الروبية الرقمية باستخدام تقنية البلوك تشين وغيرها من التقنيات، على أن يصدرها بنك الاحتياطي الهندي خلال هذه السنة 2022.

وبعد إعلان وزير المالية أوضح وزير التجارة والصناعة الاتحادي بيوش غويال لمطبوعة ANI وقال فيما معناه أن العملة الرقمية الصادرة عن بنك الاحتياطي الهندي ستكون هي العملة الرسمية والقانونية.

كما سيصدر RBI هذه العملة الرقمية الرسمية حتى لا تتخلف الهند عن التيار مثل التقنيات الجديدة مثل البلوك تشين وغيرها من التقنيات التي تتطور في العالم، وتابع في حديثه وقال إن الحكومة لا تعترف إطلاقاً بكون العملات المشفرة عملة رسمية وقانونية للبلاد.

ولكن في حالة إذا تمكن الناس من الاحتفاظ بتلك الأصول ستكون هناك ضريبة مفروضة بنسبة 30% على تلك الأصول، كما أشارت الحكومة الهندية إلى جميع العملات المشفرة غير الصادرة عن بنك الاحتياطي الهندي بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم على أنها عملات معماة خاصة.

ضرائب على العملات الرقمية في الهند

خلال خطاب الميزانية يوم الثلاثاء اقترحت وزيرة المالية أيضاً فرض ضرائب على الدخل من معاملات العملات المشفرة بنسبة 30%، وأشارت أيضاً إلى أنه لا يسمح بأي خصم.

فيما يتعلق بأي نفقات أو مخصصات أثناء حساب هذا الدخل باستثناء تكلفة الشراء يقوم عدد متزايد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم باستكشاف العملات الرقمية للبنك المركزي، ووفقاً لمتعقب العملات الرقمية التابع للبنك المركزي الأطلسي تعمل 87 دولة الآن على عملة رقمية للبنك المركزي الخاص بها.

وستصبح الهند واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم التي تطرح عملة رقمية للبنك المركزي وذلك إذا تم إطلاق الروبية الرقمية في السنة المالية القادمة، وفي الوقت نفسه كانت الصين تختبر اليوان الرقمي على مدار العامين الماضيين، بحيث تم إجراء معاملات بقيمة 14 مليار دولار تقريبًا باستخدام اليوان الرقمي ويقبل أكثر من 8 ملايين تاجر الآن e-CNY.