اليمن عاجل: لو عاوز تعرف ليه مصر أجلت افتتاح المتحف المصري الكبير.. شوف التقرير ده

في اليومين اللي فاتوا صدر قرار حكومي بتاجيل افتتاح المتحف المصري الكبير واللي بيعد أكبر متحف للاثار في الشرق الأوسط.. ياتري هل في اسباب اقتصادية ادت لتأجيل الافتتاح وليه الحكومة اجلت اصلا حفل الافتتاح.

كل الناس في كانت منتظرة العظمة اللي هتعملها الدولة المصرية من جديد في افتتاح واحد من اهم متاحف الاثار في العالم كله، واللي هو المتحف المصري الكبير واللي كل التوقعات كانت بتاكد أن الشركة القائمة علي حفل الافتتاح جهزت لحفل هيفوق في جماله الروعة اللي حصلت في حفلي نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير الي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر واللي كان في مقدمتهم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللي حظيوا بتغطية صحفية إعلامية كبيرة من كل دول العالم، وكان سبب اساسي في تحقيق مصر لرقم قياسي جديد بالوصول لـ15.9 مليون سائح وتحقيق اكثر من 18 مليار دولار كايرادات للقطاع.

فجأة وبدون مقدمات الحكومة قررت تأجيل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وده لاكثر من سبب أولهم الاحداث الأقليمية اللي كانت بتمر بيها منطقة الشرق الاوسط واللي تسبب في تراجع الحجوزات والإشغالات الفندقية بنسب تراوحت من 25 إلي 30 %، وده رقم كبير جدا في وقت الحكومة كانت بتحاول تكسر الرقم القياسي اللي تحقق السنة اللي فاتت بالوصول لـ15.9 مليون سائح.

تاني سبب خلي الحكومة تتجه لتأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير، هو أن الصدي المتوقع لحفل الأفتتاح مش هيكون زي ما كان متوقع وزي ما حصل بعد حفلي نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش، وده بسبب أن العالم كله مركز مع الأحداث الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط، والأمور هترسي علي أية، والمفاوضات اللي كانت داخلة فيها أكثر من طرف للتوصل لإتفاق لوقف إطلاق النار.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير هيشرف بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء وزعماء العالم، ولو كان تم الافتتاح في الموعد المحدد له، كان في عدد كبير من الحضور هيعتذر عن الحضور بسبب الاحداث الاقليمية وبالتالي الصدي الأعلامي والجماهير مش هيكون موجود.

طيب اية اللي هيضفه افتتاح المتحف المصري الكبير للسياحة المصرية ؟.

الحكومة متوقعة تحقق 5 مليون سائح جديد يدخلوا لمصر كل سنة مع الافتتاح الرسمي لقاعات المتحف المصري الكبير خصوصا أنه هيعرض عدد كبير من القطع الآثرية اللي هتعرض لأول مرة قدام عيون الناس، زي اثار توت عنخ آمون واللي هتعرض المجموعة الاكثر واللي بتوصل عددها لأكثر من 3500 قطعة اثرية، وفي عدد كبير منها حتي الأن من لحظة اكتشافها في الاقصر عام 1922 هتعرض لأول مرة قدام الجمهور، وبالتالي في اعداد كبيرة من السائحين حوالين العالم منتظرين اللحظة اللي الدولة هتعلن فيها عن اكبر افتتاح اثري في العصر الحديث علشان يجوا يشوفوا العظمة الجديدة اللي بتقدمها مصر للعالم.