اليمن عاجل: أخر تطورات سعر الدولار اليوم السبت 28-6-2025 فى البنوك المصرية

واصل سعر الدولار، استقراره اليوم السبت 28-6-2025 أمام الجنيه المصري فى البنك المركزي، والبنوك المصرية، مع استمرار العطلة الأسبوعية وسط ترقب للتعاملات مع عودة القطاع المصرفي للعمل غدا الأحد.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ويحرص بانكير على نشر سعر الدولار فى البنك المركزي و البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري وذلك من أجل تزويد القراء بأهم تطورات سعر صرف الدولار.

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري49.8363 جنيه للشراء و49.9763 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 49.8591 جنيه للشراء و49.9586 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كما يلي:-

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك القاهرة

49.85 جنيه للشراء.

49.95 جنيه للبيع.