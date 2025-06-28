اليمن عاجل: 3.2 % من إجمالي العينات الزراعية بمكة غير مطابقة

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، جولات رقابية ميدانية استهدفت عددًا من المزارع والأودية في المنطقة ومحافظاتها، وذلك ضمن خطة رقابية دورية تهدف إلى متابعة جودة المنتجات الزراعية والتأكد من سلامتها.

وتأتي هذه الجولات ضمن برنامج رصد متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، الذي تشرف عليه إدارة الزراعة بالفرع، ويُعد أحد أبرز البرامج التي تعكس حرص الوزارة على تعزيز سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

سحب عينات



وخلال الجولات، سُحبت 187 عينة من المحاصيل الزراعية، شملت 171 عينة من الخضراوات، و16 عينة من الفواكه، إضافة إلى عينات من التمور والمحاصيل الحقلية والعسل، وإرسال جميع العينات إلى مختبر متبقيات المبيدات التابع للفرع في محافظة جدة، لتحليلها مخبريًا، وفقًا للمواصفات السعودية والأوروبية المعتمدة، وقياس مدى مطابقتها للحدود المسموح بها لبقايا المبيدات والمواد الكيميائية.

متبقيات المبيدات

وأظهرت نتائج التحاليل أن 167 عينة كانت خالية تمامًا من أي متبقيات للمبيدات، وجاءت 14 عينة ضمن الحدود المسموح بها، بينما سجلت 6 عينات نتائج أعلى من الحد المسموح به، وهو ما يمثل نسبة 3.2 % من إجمالي العينات، وشملت العينات غير المطابقة منتجات زراعية، مثل النعناع، والحبق، والدوش «المردقوش»، والقرع، والبطاطس من محافظة جدة، إضافة إلى الجرجير من محافظة الطائف. وركزت الجولات الميدانية على التوعية والإرشاد المباشر للمزارعين والعاملين في الحقول، وقدّمت الفرق الرقابية نصائح وإرشادات حول الممارسات الزراعية السليمة، مع التأكيد على أهمية الاستخدام الآمن والفعّال للمبيدات، وتحديد نوع الآفة بدقة لاختيار المبيد الأنسب، فضلًا عن التنبيه على ضرورة الالتزام بفترات التحريم قبل الحصاد لضمان سلامة المستهلك والحفاظ على البيئة.