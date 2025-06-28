اليمن عاجل: لو مهتم بالاستثمار في البنوك.. هنقولك البنوك اللي بتقدم أعلي فايدة علي حسابات التوفير

البنوك بتقدم خدمات كتيرة للمواطنين .. واحدة من الخدمات دي هيا حسابات التوفير.. ياتري اية هيا حسابات التوفير… واية الميزة اللي بتقدمها للمواطنين.. واية هيا شروط الاشتراك فيها.

في خدمات كتيرة ومتعددة البنوك بتقدمها للعملاء، والخدمات دي بتحتلف من بنك للتاني، واحدة من الخدمات المهمة اللي بتقدمها البنوك للعملاء هيا حسابات التوفير واللي بتعد من أكثر الأوعية الادخارية شيوعا في مصر، وبتجمع بين المرونة في الوصول إلى الأموال وتحقيق عائد مالي آمن ومستقر، والبنوك بتقدم خيارات كتيرة للعملاء واللي طبعا واكيد بيدورا علي علي البنوك اللي بتدي أعلى فائدة مع شروط ميسرة.

أول بنك معانا النهاردة بيقدم حسابات التوفير بعائد كويس جدا للعملاء هو بنك مصرف أبوظبي الإسلامي واللي اعلن عن تقديم حسابات الغني بلس بعائد شهري بيوصل لـ 25% سنويا، والبنك حدد الحد الأدني للعملاء لفتح النوع ده من الحسابات ان يكون ميقلش عن 250 ألف جنيه، والحساب ده بيتميز بالمرونة، وبيتيح للعملاء السحب والإيداع في أي وقت، وكمان بيضيف العائد للعملاء إلى الحساب شهريا، وده كلها ميزات بتخليه خيار مثالي للمستثمرين اللي عايزين سيولة وعائد مرتفع.

تاني بنك معانا النهاردة وهو بنك الكويت الوطني واللي بيقدم حسابات الكنز، وعائدها بيوصل لـ 25% وبيصرف شهريا، والبنك حدد الحد الأدني لفتح النوع ده من الحسابات بـ 5 آلاف جنيه، وحد أدنى لاحتساب الفايدة 250 ألف جنيه، والحساب ده له أكثر من ميزة أولها أإمكانية الفوز بجوائز نقدية للعملاء، والفايدة بتتحسب بناء على أقل رصيد شهري، وده بيضمن استقرار العائد.

تالت بنك معانا النهاردة وهو بنك القاهرةة واللي بيقدم حساب ميجا بعائد بيوصل لـ 24% سنويا، والبنك حدد الحد الأدني للعملاء لفتح النوع ده من الحسابات بـ 1500 جنيه بس، والبنك حدد الفايدة علي الحسابات دي من ابتداء من 50 ألف جنيه، والحساب ده بيقدم أكثر من ميزة للعملاء أولها تدرج العائد حسب الرصيد واللي بتوصل لـ24% للأرصدة اللي بتتجاوز 20 مليون جنيه.

اخر بنك معانا النهاردة هو بنك SAIB واللي بيقدم حساب سيطرة بلس بعائد بيوصل لـ 30% سنويا وده الأعلي في السوق، وبحد أدني لفتح الحساب بيوصل لـ 10 آلاف جنيه، واحتساب الفايدة بتبدأ من 15 ألف جنيه، والنوع ده من الحسابات بيكون مثالي للناس اللي عايزة تحقق أعلى عائد.