اليمن عاجل: الذهب يواصل الهبوط محليًا وعالميًا.. والجرام عيار 21 يتراجع إلى 4650 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوقين المحلي والعالمي خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 يونيو 2025، لتسجل أدنى مستوياتها منذ نحو أربعة أسابيع، متأثرة بتهدئة التوترات الجيوسياسية وترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية المنتظرة.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5257 جنيهًا

عيار 21: 4650 جنيهًا

عيار 18: 3942 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,800 جنيهًا

وعلى الصعيد العالمي، انخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 1.3% خلال جلسة اليوم، مسجلًا 3281 دولارًا، وهو أدنى مستوى منذ نحو شهر، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 3325 دولارًا للأونصة. وفشل الذهب في اختراق مستوى المقاومة البالغ 3350 دولارًا، ما دفع المستثمرين نحو البيع.

وبحسب تقرير “جولد بيليون”، يتجه المعدن النفيس لتكبد خسارة أسبوعية بنحو 2.5% للأسبوع الثاني على التوالي، بعد كسره مستويات دعم فنية مهمة عند 3325 و3300 دولارًا، وسط موجة بيع نتيجة ضعف الإقبال على الأصول الآمنة.

ويأتي هذا التراجع رغم استمرار انخفاض الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية لليوم الخامس على التوالي، وهو عامل كان من المتوقع أن يدعم أسعار الذهب، إلا أن التطورات الإيجابية على صعيد التهدئة بين إيران وإسرائيل، وتحسن أجواء المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أدت إلى تراجع حالة القلق في الأسواق، ما أضعف جاذبية الذهب كملاذ استثماري آمن.

وفي السوق المحلية، سادت حالة من الهدوء النسبي في الطلب، مع انخفاض الإقبال على الشراء تزامنًا مع التراجعات العالمية، ما دفع الأسعار نحو مزيد من التراجع.