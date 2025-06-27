عملة الايثيريوم والسيناريوهات المحتملة لها ، الايثيريوم والبيتكوين، وهما أكبر عملتين مشفرتين، تنافسا على المركزين الأول والثاني في تصنيفات القيمة السوقية لفترة طويلة. لكن ماهي السيناريوهات المحتملة لعملة الايثيريوم لهذه السنة 2022؟

السيناريوهات المحتملة لعملة الايثيريوم

الآن، مع ظهور روايات صعودية جديدة لعملة الايثيريوم، يتكهن الكثيرون بما إذا كان بإمكان الاثيريوم أخيرا قلب البيتكوين في القيمة السوقية واحتلال المركز الأول.

يعرف أيضا باسم “The Flippening”، إن تجاوز الايثيريوم للقيمة السوقية لعملة البيتكوين سيكون نقطة تحول ضخمة في صناعة العملات الرقمية.

التقليب، أو طرد البيتكوين كأفضل أصل رقمي بواسطة الاثيريوم (ETH)، وفقا لمقدم قناة التشفير Coin Bureau، هو حدث قد يحدث هذا العام.

يكشف جاي، وهو خبير باسم مستعار، لمشتركي اليوتيوب البالغ عددهم 1.91 مليون، المعيارين اللذين سيحددان ما إذا كان التقليب سيحدث في الأشهر المقبلة في مقطع فيديو جديد.

عندما يتعلق الأمر بالوقت الذي ستتحول فيه الايثيريوم إلى البيتكوين، فمن الممكن أن يحدث ذلك عاجلا وليس آجلا.

يتم تحديد هذا في الغالب من خلال المتغيرين.

الموافقة على صندوق البيتكوين ETF الفوري (صندوق متداول في البورصة)

انتقال الايثيريوم من إثبات العمل إلى إثبات الحصة.

متى سوف يحدث الانقلاب على البيتكوين؟

في السيناريوهات المحتملة لعملة الايثيريوم، يجب معرفة ان كلا الحدثين يمكن أن يحدث في نفس الشهر( الموافقة على صندوق البيتكوين ETF وانتقال الايثيريوم من إثبات العمل إلى إثبات الحصة. يمكن منح طلبات صندوق ETF البيتكوين القليلة المعلقة بحلول شهر مارس، ولم يمض وقت طويل على اندماج Ethereum-Bitcoin. حتى إذا كان الدمج ناجحا بشكل كبير، إذا تم السماح بتكوين صندوق ETF البيتكوين، فسيكون من الصعب على الايثيريوم اللحاق بالبيتكوين (BTC).

إذا حدث الدمج قبل السماح بعملة البيتكوين ETF، فقد تتمكن الاثيريوم من قلب البيتكوين لفترة وجيزة. الاستثناء الوحيد هو أنه إذا استمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة، فقد نشهد سوقا هابطة، إذا كان السوق الهابطة على قدم وساق بحلول وقت وصول الدمج. من المرجح أن تكون الاثيريوم غير قادرة على قلب البيتكوين بسبب نقص زخم السوق.

في المقابل، من الصعب تخيل سوق هابطة تتم فيه الموافقة على صندوق ETF البيتكوين، مما يعني أن الايثيريوم من غير المرجح أن تقلب البيتكوين على المدى القريب.

تختلف العملات الرقمية، البيتكوين و الاثيريوم، اختلافا جوهريا. البيتكوين هو ذهب رقمي، بينما الاثيريوم (ETH) هو زيت رقمي. لا يهم إذا قلبت القيمة السوقية للنفط الخام القيمة السوقية للذهب الفعلي أو العكس، لماذا يجب أن يكون الأمر مهما عندما يكون النفط والذهب قيد البحث رقميا؟ كلا العملتين المشفرتين، تواجهان عقبات نمو فريدة، لكن كلاهما سينجح في النهاية في مجالاتهما الخاصة.