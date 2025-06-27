اليمن عاجل: مفاجأة 2026.. مصر تحقق اكتفاء ذاتي في سلعة هامة للغاية

طول عمرنا بنسمع عن أزمة السكر .. عن نقص المعروض .. عن ارتفاع الأسعار .. وعن اعتمادنا على الاستيراد عشان نسد احتياجاتنا .. لكن تخيلوا كده لو مصر قدرت تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر؟ .. ده مش حلم ولكن حقيقة هتحصل في مطلع 2026 .. الحكومة المصرية أعلنت الخبر ده بفخر .. مصر خلاص مش هتحتاج تستورد سكر من بره .. طب إزاي ده هيحصل؟ .. وإيه اللي اتغير عشان نوصل للمرحلة دي؟ ..

الفترة اللي فاتت الدولة اشتغلت بجد عشان تزود زراعة المحاصيل السكرية .. زي بنجر السكر وقصب السكر .. وده عشان نزود إنتاجنا المحلي .. وبصراحة الأرقام اللي طلعت مبشرة جدا.

خلينا الأول نتكلم عن زراعة بنجر السكر .. مساحة الأرض المزروعة ببنجر السكر زادت بنسبة 25% .. عشان توصل لـ 750 ألف فدان في موسم 2024 / 2025 .. وده هيخلي إنتاجنا المتوقع يوصل لـ 2.5 مليون طن .. ودي طفرة كبيرة مقارنة بـ 600 ألف فدان بس في 2023 / 2024 .. واللي كان إنتاجهم 1.5 مليون طن..

طب وبالنسبة لإنتاج السكر ككل ؟

لأول مرة في تاريخ مصر .. إنتاجنا من السكر هيوصل لـ 2.6 مليون طن في 2025 .. ودي زيادة كبيرة عن 2.3 مليون طن في 2014 .. ومش بس كده .. متوقع كمان إن إنتاجنا يزيد لـ 2.9 مليون طن في 2026 .. الأرقام دي بتورينا قد إيه احنا ماشيين صح في طريق الاكتفاء الذاتي.

فاكرين لما كنا بنستورد سكر بكميات كبيرة .. دلوقتي الصورة اختلفت تماماً ..واردات السكر الخام .. انخفضت بنسبة 54.5% .. عشان توصل لـ 111.1 مليون دولار في الربع الأول من 2025 .. ودي نسبة محترمة جداً مقارنة بـ 244.4 مليون دولار في نفس الفترة من 2024 .. وده معناه إننا بنقلل اعتمادنا على برا بشكل ملحوظ.

وفي مارس 2025 .. وصلنا لـ 81% اكتفاء ذاتي من السكر .. وده رقم ممتاز .. ومع بداية 2026 .. مش هنحتاج نستورد سكر خالص .. وده خبر مفرح جداً للمصريين كلهم .. واللي أحلى من كده .. إن المخزون الحالي من السكر التمويني يكفي لمدة 13 شهر .. يعني مافيش قلق على السكر بتاع التموين خالص.

عشان نوصل لكل ده .. الدولة ركزت على تطوير صناعة السكر .. سواء ببناء مصانع جديدة أو تطوير المصانع الموجودة .. و عندنا دلوقتي 8 مصانع لإنتاج سكر البنجر .. منهم مصنع “القناة للسكر” .. وده يعتبر أكبر مصنع بخط إنتاج واحد في العالم .. طاقته الإنتاجية الأولية 350 ألف طن سنوياً .. وخطط لرفع الإنتاج لـ 750 ألف طن بحلول 2026 .. كمان في مصنع الشرقية في مدينة الصالحية الجديدة بطاقة 240 ألف طن سكر أبيض .. وكمان مصنع “الدلتا للسكر” اللي تم رفع كفاءة تشغيله من 14 ألف لـ 21 ألف طن بنجر يوميا.

مش بس البنجر .. الدولة بتشتغل كمان على تطوير إنتاجية قصب السكر .. وده عن طريق إنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب السكر .. زي محطة “وادي الصعايدة” بطاقة إنتاجية 160 مليون شتلة .. ومحطة “كوم أمبو” بطاقة 30 مليون شتلة .. وده هيزود إنتاجية الفدان بشكل كبير.

كل الجهود دي مكانتش هتيجي من غير دعم المزارعين .. لأنهم أساس أي نجاح في المجال الزراعي .. وتم تخصيص 16 مليار جنيه لشراء القصب في 2025 .. و 7 مليارات جنيه لتكاليف العمليات الصناعية في نفس السنة..

كمان تم تحديد أسعار استرشادية لتوريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه .. وطن بنجر السكر بـ 2400 جنيه عند درجة حلاوة 16% لموسم 2025 .. و في علاوة تبكير هتبدأ من 200 جنيه للطن لمزارعي البنجر .. وكمان حوافز لمزارعي قصب السكر .. 50 جنيه للطن للفدان اللي إنتاجه يزيد عن 30 طن .. و 100 جنيه للطن للفدان اللي يزيد إنتاجه عن 40 طن .. يعني مفيش حجة إن المزارع ميزودش إنتاجه.

كل دي خطوات قوية جدا بتورينا إن مصر ماشية صح في طريق تحقيق الأمن الغذائي .. وأنها بتحول الحلم لحقيقة.