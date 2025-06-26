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اليمن عاجل: استقرار سعر الدولار اليوم الخميس 26 يونيو 2025 أمام الجنيه المصري في البنوك

عبد الملك
عبد الملك

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس 26-6-2025، تزامنًا مع عطلة البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية، ليسجل السعر في البنك المركزي المصري 49.83 جنيهًا للشراء و49.97 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر تحديث تم تداوله أمس الأربعاء.

وفيما يلي أسعار الدولار المسجلة اليوم في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار اليوم في البنوك:

البنك الأهلي المصري:

▪️ 49.85 جنيهًا للشراء

▪️ 49.95 جنيهًا للبيع

بنك مصر:

▪️ 49.85 جنيهًا للشراء

▪️ 49.95 جنيهًا للبيع

بنك القاهرة:

▪️ 49.85 جنيهًا للشراء

▪️ 49.95 جنيهًا للبيع

البنك التجاري الدولي (CIB):

▪️ 49.85 جنيهًا للشراء

▪️ 49.95 جنيهًا للبيع

بنك الإسكندرية:

▪️ 49.85 جنيهًا للشراء

▪️ 49.95 جنيهًا للبيع

يشار إلى أن الأسواق تترقب عودة التداولات البنكية بشكل طبيعي مع انتهاء الإجازة، وسط متابعة تطورات سعر الدولار عالميًا، والتغيرات المرتبطة بالسياسات النقدية الأمريكية والتي تلقي بظلالها على السوق المصري.


عبد الملك
عبد الملك
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