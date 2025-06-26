أكثر 10 هواتف ذكية مبيعاً عام 2021 ،، أبل وسامسونج في المقدمة

حسب أخر إحصائية قام بنشرها موقع Conterpoint Research فإن هاتف أيفون 12 من شركة أبل كان الهاتف الأكثر مبيعاً خلال عام 2021 والذي فضله عدد أكبر من المستخدمين بفضل سعره الأرخص وحجم شاشته “المعتدل” مقارنةً بالطرز الرئيسية الأخرى بإجمالي مبيعات بلغت نسبتها على مستوى العالم 2.9%.

هذا وتأتي سيطرة العملاقين الامريكي والكوري عام تلو الأخر معلنتا فيها السيطرة على سوق الهواتف الذكية ،وكانت أخر احصائيات Conterpoint Research حول قائمة أكثر 10 هواتف ذكية مبيعاً خلال العام كما يلي حيث احتلت هواتف الشركة 7 مراكز متقدمة في قائمة عام 2021 وقد جاء على رأسها هاتف ايفون 12 بنسبة بلغت 2.9% ويليه ايفون 12 برو ماكس بنسبة 2.2%.

بناءً على إحصائية Conterpoint Research فإن هاتف أيفون 12 كان الهاتف الأكثر مبيعاً خلال عام 2021 والذي فضله عدد أكبر من المستخدمين بفضل سعره الأرخص وحجم شاشته “المعتدل” مقارنةً بالطرز الرئيسية الأخرى بإجمالي مبيعات بلغت نسبتها على مستوى العالم 2.9%.

في المرتبة الثانية جاء هاتف ايفون 12 برو ماكس والذي استحوذ على 2.2% من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية لعام 2021. وفي المرتبة الثالثة استطاع هاتف ايفون 13 الطراز القياسي في السلسلة أن يحصد 2.1% من المبيعات.

حصل هاتف ايفون 12 برو على المركز الرابع بنسبة بلغت 2.1% من إجمالي المبيعات، وخلفه مباشرةً جاء هاتف ايفون 11 الذي يبلغ من العمر عامين تقريباً إلا أنه لا يزال يتمتع بسمعة طيبة نظير مواصفاته الرائدة وتقنياته المتطورة على صعيد مستوى الأداء ويقدم إمكانيات مذهلة في التصوير الفوتوغرافي. باختصار شديد، هاتف ايفون 11 لا يزال في ريعان شبابه.

وبناء على إحصائية مبيعات شركة ابل المُقدرة لعام 2021، فقد بلغت أرباح الشركة 1.39 مليار دولار أمريكي، ومن المرجح أن الشركة التي تتخذ من مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقراً لها باعت أكثر 40 مليون هاتف ايفون 12 وباعت أكثر من 30 مليون هاتف ايفون 12 برو ماكس حتى الآن.

بينما من المتوقع أن تكون الطُرز الأخرى مثل ايفون 13 و ايفون 12 برو و ايفون 11 باعت في حدود 27 إلى 29 مليون وحدة فقط.

تماماً مثل العام الماضي، لم تشتمل القائمة على أي هواتف رائدة لشركة سامسونج، ولكن هذا لا يعني أنها خرجت خالية الوفاض من القائمة، حيث احتل هاتفها الاقتصادي جلاكسي A12 المرتبة السادسة بنسبة بلغت 2.0% من إجمالي المبيعات على مستوى العالم.

استطاعت شركة شاومي أن تستفيد من السوق الآسيوية والهندية وشحنت لهم أكبر عدد ممكن من هواتفها ميسورة التكلفة الرخيصة مثل ريدمي 9A و ريدمي 9 اللذان احتلا المركز السابع والعاشر.

على الرغم من أن شركة ابل أطلقت مؤخراً هاتف ايفون SE 2022 إلا أن هاتف ايفون SE 2020 البالغ من العمر عامين استطاع أن يحتل مكانة جيدة في قائمة أكثر الهواتف مبيعاً خلال عام 2021 وسجل نسبة مبيعات بلغت 1.6% على مستوى العالم.

المصدر:Conterpoint Research