اليمن عاجل: البوارح وراء تكرار حالات الغبار بالمناطق

أرجعت أكاديمية سعودية، متخصصة في المناخ، أسباب تكرار حالات الغبار بعدد من المناطق، خاصة المنطقة الشرقية والأحساء ونجران وجازان، مع دخول فصل الصيف إلى تعرض أجزاء واسعة من السعودية في بداية الصيف، على وجه الخصوص، لهبوب الرياح الشمالية، يُطلق عليها محليًا «البوارح»، وهي تُعد من الظواهر المناخية الصيفية في المملكة، وتنشط في فترة انتقالية من الربيع إلى الصيف، وتعمل على إثارة الأتربة والغبار في بعض المناطق، وتؤثر بشكل ملحوظ على أجواء المنطقة الشرقية بصفة خاصة، ومنطقة الخليج بصفة عامة، مما يُسهم في تكرار ظاهرة الغبار.

مرحلة انتقالية

أوضحت أستاذة المناخ المساعدة، الدكتورة أفنان عبداللطيف الملحم، لـ«الوطن» أنه مع بداية شهر يونيو، يلاحظ كثير الناس ارتفاعًا واضحًا في درجات الحرارة، ويتداولون في أحاديثهم اليومية عبارة «هل دخل فصل الصيف فعليًا؟»، موضحة: «من الناحية الفلكية، نحن في بداية دخول الصيف الرسمي، حيث تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان، الذي يمر بوسط السعودية في الـ21 يونيو، معلنة بذلك بدء فصل الصيف رسميًا، وما نشهده حاليًا هو مرحلة انتقالية، حيث تبدأ الكتل الهوائية الحارة بالتعمق، وتزداد معها درجات الحرارة تدريجيًا».



كتلة هوائية

قالت الملحم: «البوارح» هي رياح شمالية معتدلة نسبيًا في فصل الصيف، وهي رياح النجم والدبران والجوزاء والشعرى والعقرب، وتكتسب رياح البوارح أهمية خاصة عند هبوبها على المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، التي تشمل العاصمة، في نهاية فصل الربيع. وخلال فصل الصيف، نتيجة تمركز الضغط الجوي المرتفع فوق حوض البحر المتوسط (الآزوري) مع تمركز الضغط الجوي المنخفض الحراري في صحراء شبه الجزيرة العربية، يتسبب هذا في انتقال كتل هوائية معتدلة نسبيًا وجافة تسهم في خفض درجات الحرارة نسبيًا خلال فصل الصيف، ترافقها عادةً عواصف ترابية تسهم في انخفاض الرطوبة النسبية.

ملامح للصيف

– تعامد الشمس على مدار السرطان

– فصل الصيف يمتد 94 يوما

– وصول الشمس إلى أقصى ارتفاع لها ظهرًا

– تغرب الشمس من أقصى نقطة غربًا

– مدار السرطان يمر عبر المملكة من منتصفها بطول 1.380 كيلومترًا

– الشمس ستكون عمودية تمامًا عند أذان الظهر

– انعدام الظل للأجسام المتعامدة على سطح الأرض