اليمن عاجل: شركات مياه تتنافس على التخفيضات

تشهد سوق مياه الشرب المعبأة منافسة قوية بين الشركات الكبرى، والتي تتسابق في طرح العروض الترويجية لجذب أكبر عدد من المستهلكين الذين يقبلون على الشراء، دون الاطلاع على البطاقة الغذائية لمعرفة العناصر التي تحتوى عليها زجاجة المياه، فبعض العروض أتاحت شراء كرتون 24 عبوة بـ10 ريالات، والبعض الآخر يصل إلى 8 ريالات، في ظل إطلاق العديد من الشركات حملات خصومات وتخفيضات، شملت عروض «اشتر أكثر وادفع أقل»، والسبب المنافسة القوية بين شركات المياه.

الصوديوم والكالسيوم

يقول أحمد المالكي: توجد كثير من المحلات التجارية تقوم بعرض كراتين المياه المعدنية لشركة معينة بأسعار منخفضة، في الوقت الذي نجد هناك شركات لا تزال تعرض المنتج بأسعارها المتعارف عليها، التي تتراوح بين 15و24 ريالا سعة 330ملم، حسب حجم العبوات، متسائلا عن المياه المعدنية التي تطرح بتخفيضات.. هل هي تضم عناصر قد تؤثر على صحة بعض الأشخاص مثل زيادة نسبة الصوديوم والكالسيوم والمغنسيوم، خاصة أن معظم الناس لا يعرفون النسبة الطبيعية لتلك العناصر، وينخدعون بالعروض ويقومون بالشراء.



موضحًا أن هناك جهلًا كبيرًا من المستهلكين حول المكونات التي تتضمنها تلك المياه، وينخدعون بالسعر.

أهمية المراقبة

من جهته أكد محمد آدم أنه يحرص قبل شراء المياه المعدنية على قراءة البطاقة الغذائية للعبوة، حتى يتم التأكد من نسبة الصوديوم والكالسيوم والمنغسيوم، وغيرها من العناصر.

وأضاف: عند قيام العديد من البقالات وأصحاب المحلات بعرض تخفيضات على كراتين المياه المعبأة بأسعار زهيدة لابد من الاطلاع على البيانات الموجودة على العبوة، والتأكد من تاريخ الإنتاج، مشيرًا إلى أن التخفيضات الكبيرة على كراتين بعض الشركات تدخل الشك حول طبيعة التخفيض.

وأوضح عدد من المختصين في الصحة العامة أن العروض الترويجية لا تعني بالضرورة تراجع الجودة، لكنهم شددوا على أهمية مراقبة الجهات المعنية للمياه المعبأة، من حيث مصادرها وطرق التعقيم والتخزين والنقل، حفاظًا على صحة المستهلك.

السعر الأرخص

من جهته أكد صاحب محل تجاري لبيع المنتجات الغذائية، بدر الأحمد، أن السبب الرئيسي لهذه المنافسة هو دخول علامات جديدة إلى السوق، بعضها محلي والآخر من الخارج، مما أجبر الشركات القديمة على رفع مستوى خدماتها، وتقديم عروض أكثر جذبًا للحفاظ على حصتها السوقية، ورغم تعدد العروض إلا أن بعض المستهلكين يفضلون العلامات المعروفة بسبب الثقة في جودة المياه، بينما يتجه آخرون نحو السعر الأرخص.

أفضل المياه

أوضحت هيئة الغذاء والدواء من خلال تغريدة لها على منصة (X) أن جميع مياه الشرب المعبأة تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها؛ وذلك بهدف ضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي، وعن أفضل مياه شرب معبأة أكدت أنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب على أخرى، إذ توجد متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة.