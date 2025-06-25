اليمن عاجل: هل ممكن جرام الدهب يوصل لـ 5 الاف من تاني؟.. هنقولك ايه اللى ممكن يحصل

المنطقة العربية كل يوم علي احداث جديدة، وللاسف الأحداث دي لها تاثيرها السلبي علي الاقتصاد المصري، خصوصا اسعار الذهب واللي حققت مكاسب كتيرة مع بداية العام الجاري… ياتري اسعار الذهب رايحة علي فين الفترة اللي جاية… وامتي اسعار الذهب هتعدي 5 الاف جنيه.

بداية سنة 2025 كانت سنة صعبة جدا علي الاقتصاد العالمي، خصوصا أنها شهدت اكبر تحولات اقتصادية علي المستوي العالمي، وكانت البداية بإعلان الإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة علي البضائع الواردة للسوق الأمريكي، خصوصا البضائع الواردة من السوق الصيني، والرسوم دي كانت السبب الاساسي في أزمة كبيرة في البورصة الدولية، واللي بسببها عدد كبير من اسعار السلع ارتفع وبشكل جنوني.

الرسوم الجمركية اللي فرضتها الإدارة الأمريكية كانت السبب الرئيسي في الزياردة الكبيرة في اسعار الذهب، واللي بسببها اسعار الذهب عيار 21 واللي هو الاكثر انتشارا ومبيعا في مصر خصوصا في القري والمحافظات من اقل من 4 الآف للجرام وحاليا الجرام داخل علي ما يقرب من 5 الاف جنية، يعني الجرام الواحد حقق مكاسب تقارب من الـ 1000 جنية، ولكن الإدارة الأمريكية قررت تتراجع وتأجل تطبيق الرسوم الجمركية لمدة 3 أشهر.

التراجع الأمريكي كان سبب اساسي لانخفاض اسعار الذهب بارقام كبيرة، وعندنا هنا في مصر سعر الجرام عيار 21 انخفض باكثر من 500 جنية للجرام، وده رقم كبير جدا في سوق الذهب.

طيب اية اللي خلي اسعار الذهب ترتفع تاني في مصر بعد ما الولايات المتحدة الأمريكية قررت تتراجع عن تطبيق الرسوم الجمركية ؟.

بعد ما الإدارة الأمريكية قررت تتراجع عن تطبيق الرسوم الجمركية الأخيرة، الأمور رجعت تولع تاني من جديد في منطقة الشرق الأوسط بسب التوترات الجيوسياسية الأخيرة والتهديدات الموجودة بإغلاق مضيق هرمز، والقرار ده لو حصل هيكون أزمة كبير لحركة التجارة العالمية خصوصا صادرات البترول والنفط.

التهديدات والتوترات الجيوسياسية الأخيرة حلت سوق الذهب في مصر يشهد موجة جديدة من الارتفاع خصوصا أن الذهب بيعد واحد من اهم الأوعية الأدخارية اللي عليها اقبال كبير من المستثمرين والمدخرين، والذهب بيعد في الوقت الحالي واحد من أهم الأوعية الأمنة في العالم.

شعبة الذهب فسرت التراجع اللي حصل في اسعار الذهب في مصر واللي كان بشكل تدريجي وبوتيرة ضعيفة، كان السبب فيه قرارات البنك المركزي بخفض اسعار الفايدة، واستمرار ارتفاع الطلب النسبي من قبل المواطنين وضعف المعروض في السوق.

الشعبة أكدت أن اسعار الذهب مرشحة من جديد لزيادات كبيرة في الأسعر خصوصا في حالة استمرار حالة التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وده هيؤدي لقرب احتمالية وصول سعر الجران عيار 21 تانية لمستوى 5 آلاف جنيه للجرام، خصوصا أن العوامل السياسية أصبحت في الوقت الحالي هيا المحرك الرئيسي لسعر الذهب العالمي واللي بياثر علي سعر الذهب المحلي عندنا في مصر.